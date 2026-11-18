« Regardez la NFL et toutes les autres ligues : les performances vont s’effondrer pendant le mois de novembre. Ça devrait remonter ensuite ».

Steven Adams avait annoncé la couleur il y a déjà un mois. Les « Gamers » sont nombreux en NBA et la ligue se prépare aussi à cette vague mondiale avec la sortie du très attendu GTA VI, ce mercredi soir à partir de minuit.

Le budget de développement du jeu dépasserait le milliard de dollars, même si son montant exact n’a pas été officiellement confirmé. Ce qui nourrit également cet engouement, c’est l’attente de treize ans qui sépare ce nouvel opus du dernier GTA, deuxième jeu le plus vendu de l’histoire avec plus de 235 millions de copies écoulées.

Vice City s’empare du Heat

Le raz-de-marée s’annonce immense et le Heat s’est déjà associé à l’événement, à travers le match face aux Bucks organisé ce mercredi soir. Miami proposera une soirée baptisée « A Night in Vice City », transformant le Kaseya Center pour rappeler l’univers du jeu de Rockstar Games, dont l’action se déroule dans une version fictive de Miami.

Pour l’occasion, les Floridiens arboreront notamment un maillot spécial noir et rose, conçu avec Nike et Cactus Jack, et évolueront sur un parquet inédit, directement inspiré de l’univers du jeu.

Le phénomène touche tout le monde, y compris l’effectif du Heat, avec notamment Bam Adebayo, qui s’est réjoui de voir Miami ainsi mise à l’honneur. Ou encore Klay Thompson, qui a connu les premiers épisodes de la saga.

« Bien sûr que j’y joue ! Je suis un grand amateur de jeux vidéo. Je joue à GTA depuis l’époque où la vue était aérienne, sur la première PlayStation, je crois. Je n’ai que 36 ans, mais je continuerai à jouer lorsque cette nouvelle version sortira. Le mode histoire de ce jeu est peut-être le meilleur de toute l’histoire du jeu vidéo. Je suis donc très impatient qu’il sorte jeudi », a déclaré le shooteur, qui compte bien profiter du jeu dès sa sortie.

NBA 2K27 se met aussi aux couleurs de GTA VI

Et cette collaboration ne se limitera pas au parquet du Heat. 2K et Rockstar Games ont également annoncé un partenariat inédit entre NBA 2K27 et GTA VI. Deux univers qui appartiennent d’ailleurs à la même maison mère, Take-Two Interactive.

À partir du 27 novembre, la troisième saison de NBA 2K27 plongera ainsi les joueurs dans l’ambiance de Vice City, avec un nouveau parc inspiré de Miami, des terrains en bord de plage, des hôtels aux néons et de nombreuses tenues spéciales. Même les célèbres enseignes fictives Burger Shot et Cluckin’ Bell seront de la partie.

Une édition limitée de NBA 2K27 mettra également Bam Adebayo à l’honneur, avec une couverture directement inspirée de GTA VI.

« C’est difficile de décrire ce que l’on ressent quand on se voit sur la couverture d’un jeu qui a bercé notre enfance. J’ai aussi passé toute ma carrière à Miami, donc être sur la couverture de cette édition Vice City est quelque chose de spécial pour moi et pour cette ville », a réagi le pivot du Heat.

Les abonnés GTA+ pourront même accéder à NBA 2K27 sans supplément sur PS5 et Xbox Series X|S, pendant une période limitée. De quoi prolonger encore un peu la fièvre GTA dans le monde du basket…

Tous les « Gamers » sur le coup

Bon nombre d’autres joueurs NBA devraient être pris dans ce tourbillon, comme l’ont également reconnu Devin Booker, amateur de « Call of Duty », ou encore son ancien coéquipier Grayson Allen, qui n’hésitera pas à faire une infidélité à son jeu favori, PGA Tour 2K, auquel il joue uniquement lorsqu’il est en déplacement.

« Ça va prendre le dessus sur le reste du monde du gaming pour un bout de temps », a-t-il annoncé.

Devin Booker attend également le 19 novembre avec impatience, lui qui a découvert la série sur GTA San Andreas, en 2004, lorsqu’il avait huit ans, mais qui s’est bien rattrapé depuis.

« J’ai joué à chacun d’entre eux », a souligné la superstar des Suns, qui se souvient encore très bien de ses sessions interminables en compagnie de son frère. « Oui, on jouait avec les codes ! On connaissait toutes les combinaisons. Gauche, droite, bas, haut, L2, R2, pour avoir des armes à l’infini, de l’argent illimité. C’était le bon vieux temps ».

On pourra même jouer au basket

Chaque GTA a marqué son époque dans l’évolution des graphismes et Grayson Allen s’attend à être à nouveau saisi par le réalisme de cette nouvelle mouture, comme il l’a été avec Red Dead Redemption 2, autre production de Rockstar Games sortie en 2018.

« C’est assez époustouflant de voir cette évolution, surtout quand on pense qu’à l’époque où j’étais enfant, chaque nouveau jeu qui sortait me faisait trouver les graphismes incroyables », s’est-il notamment rappelé. « Et maintenant, quand on regarde des vidéos de ces jeux, on se dit : ‘Mais c’était quoi ce truc ?’ C’est peut-être GTA qui réussit le mieux à créer ça, un monde où l’on peut faire tout ce qu’on veut ».

Bonne nouvelle pour les basketteurs : le ballon orange devrait également faire son retour dans GTA VI, après avoir été absent des activités jouables de GTA V. Les images de présentation montrent notamment Jason, l’un des deux personnages jouables, en train de shooter sur un panier installé devant l’une de ses planques.

Reste à découvrir jusqu’où Rockstar Games aura poussé cette activité, et si les joueurs pourront multiplier les parties sur les différents terrains de Vice City.