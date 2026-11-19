Le premier panier des Hawks n’est autre qu’un énorme poster de Jalen Johnson sur Isaiah Hartenstein. Le ton est donné, avec notamment un Onyeka Okongwu qui commence à dégainer à 3-points. Néanmoins, la défense d’Atlanta fait preuve de naïveté sur certaines séquences, avant de resserrer les rangs en fin de premier quart-temps pour prendre une courte avance (29-31).

La bataille des bancs tourne ensuite à l’avantage des Hawks, qui profitent des minutes sans Shai Gilgeous-Alexander pour creuser l’écart. Nique Clifford tente bien de réagir, mais le Thunder manque de solutions offensives. Le retour en jeu d’Onyeka Okongwu, qui continue de dégainer sans hésiter derrière l’arc, ne fait que confirmer la domination des hommes de Quin Snyder. Ils prennent jusqu’à 13 points d’avance et, entre l’adresse extérieure d’Atlanta et les ballons perdus d’Oklahoma City, l’écart se maintient à la pause (51-64).

La défense du Thunder monte toutefois d’un cran au retour des vestiaires. Les Hawks connaissent une longue panne offensive et « SGA » en profite pour ramener les siens à hauteur, à coups de paniers difficiles (83-83).

Mais Atlanta ne doute pas longtemps, avec trois paniers primés consécutifs pour entamer le dernier acte. Le duo Jalen Johnson – Nickeil Alexander-Walker fait alors des dégâts et les Hawks semblent se diriger vers une victoire maîtrisée.

Sauf que Jared McCain n’a pas dit son dernier mot. Avec ses tirs extérieurs, il relance le suspense dans les ultimes secondes, mais les visiteurs résistent jusqu’au bout pour s’imposer (112-117).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les paniers primés des Hawks. Avec un solide 20/50 derrière l’arc, Onyeka Okongwu et ses coéquipiers ont fait très mal au Thunder. Le pivot a même tenté 13 tirs à 3-points à lui seul ! Il n’a jamais hésité et Atlanta a régulièrement trouvé le panier extérieur nécessaire pour reprendre de l’air ou repousser les tentatives de retour d’Oklahoma City. Notamment dans le dernier quart-temps, avec un impeccable 6/9 dans l’exercice.

– Atlanta gère mieux ses temps faibles. Les Hawks n’ont pas livré une prestation parfaite pour autant. Ils ont connu plusieurs passages à vide, notamment dans le troisième quart-temps, puis dans les ultimes secondes. Mais à chaque fois, ils ont su réagir sans laisser le Thunder prendre les commandes. Une capacité à résister qui a fait la différence dans une rencontre longtemps maîtrisée, mais finalement plus serrée que prévu.

– Le Thunder trop dépendant de Shai Gilgeous-Alexander. Avec une quatrième défaite en cinq matchs, les champions 2025 continuent de souffrir des absences. Shai Gilgeous-Alexander a beau inscrire 34 points, il se retrouve trop souvent isolé offensivement. Son différentiel de +12 illustre d’ailleurs parfaitement le problème : avec lui, Oklahoma City tient tête à Atlanta, mais dès qu’il rejoint le banc, ses coéquipiers peinent à trouver des solutions pour alimenter la marque.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 121 MEM 124 IND 104 HOU 119 MIA 137 MIL 130 ORL 116 PHI 121 BRO 107 CHI 137 TOR 99 WAS 103 NOR 109 DET 122 OKC 112 ATL 117 DAL 116 GSW 94 DEN 105 BOS 101 LAL 97 UTH 109 SAC 107 PHO 128