Après un mois de compétition, la surprise Grizzlies est toujours d’actualité. Malgré l’absence de leur meilleur élément Ty Jerome, les joueurs de Memphis sont parvenus à enregistrer un quatrième succès de rang en s’imposant sur le parquet des Cavaliers (121-124).

Une victoire sur le fil, dans un match où le leader au score a changé à 22 reprises, dont 8 dans le dernier quart-temps, marquée par les belles sorties de Cam Spencer (26 points et 7 passes), Taylor Hendricks (20 points) et Cameron Boozer (18 points, 8 rebonds et 5 passes).

En face, alors que deux titulaires (Peyton Watson et Evan Mobley) manquaient à l’appel, Donovan Mitchell a assumé la majorité des responsabilités offensives (34 points), et a été soutenu par quatre autres joueurs à 14 points ou plus, dont Jarrett Allen à 19 points et 9 rebonds.

Aucune panique chez les Grizzlies dans le « money time »

Tout s’est joué dans les derniers instants d’une rencontre partie sur de très, très grosses bases offensives au regard du score à la mi-temps (72-71), avant un resserrement général des défenses en seconde période. Une tendance illustrée par un double contre immense de Taylor Hendricks, au milieu du dernier quart-temps, sur deux tentatives de dunks de Jarrett Allen !

À l’approche de ce « money time », les Cavs ont pourtant semblé avoir le vent dans le dos. Mais les visiteurs n’ont jamais paniqué et ont continué à exécuter leur jeu. Et profité parfois du manque de rigueur de leurs adversaires, à l’instar de ce rebond offensif de Hendricks facilement capté, avant un panier primé de Boozer ouvert face à une défense trop attentiste (117-116).

Après un exploit main gauche de Mitchell en transition, la relation Boozer – Edey a bien fonctionné, puis Mitchell a eu l’occasion de donner de l’air à sa formation dans le corner à 3-points. Un tir manqué suivi par un bon service des Grizzlies vers Boozer au poste sur un « matchup ». L’intérieur a ainsi redonné l’avantage à son équipe à une minute de la fin (119-120), avant deux lancers de plus de Hendricks après un raté derrière l’arc de Mario Hezonja.

À 15 secondes du terme (121-122), les visiteurs ont quand même réussi à se faire peur sur la remise en jeu ratée de Jerami Grant, sanctionnée d’une violation de cinq secondes. Après quoi Sam Merrill a obtenu un passage sur la ligne où il a manqué… ses deux tentatives qui pouvaient permettre à Cleveland de repasser devant. Cedric Coward, lui, n’a pas raté et scellé la victoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un record de franchise à l’extérieur ! En s’imposant à Cleveland, Memphis enregistre une 8e victoire de rang à l’extérieur cette saison. Il s’agit d’un record de franchise. Celle-ci est peut-être la plus probante de toutes, car elle intervient plus tard dans la saison, et après de récents succès sur le parquet des Raptors, des Pelicans ou des Wizards, que des équipes aux bilans négatifs.

– Les Cavs ont beaucoup de mal à décoller. Avec cette série en cours de quatre matchs de suite très abordables à domicile, les hommes de Kenny Atkinson avaient l’occasion de créer une dynamique après un début de saison très moyen. Nouveau coup d’arrêt pour eux avec ce revers après des victoires face aux Mavs et aux Bulls. Cleveland garde malgré tout un bilan équilibré (8v-8d) et une 7e place heureuse à l’Est.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 121 MEM 124 IND 104 HOU 119 MIA 137 MIL 130 ORL 116 PHI 121 BRO 107 CHI 137 TOR 99 WAS 103 NOR 109 DET 122 OKC 112 ATL 117 DAL 116 GSW 94 DEN 105 BOS 101 LAL 97 UTH 109 SAC 107 PHO 128