Les matchs se suivent et se ressemblent pour Golden State. Après avoir encaissé un 18-0 face aux Spurs et un 23-2 face aux Pelicans pour débuter chaque match, ils ont de nouveau pris l’eau dans les premières minutes de leur rencontre contre Dallas. Cooper Flagg et Kyrie Irving (17 points, 6 rebonds, 5 passes) ont lancé un 19-3 qui a mis les Warriors à -16 (25-9). Il faut l’adresse de Gary Payton II (8 points, 8 rebonds) en sortie de banc et le réveil de Yaxel Lendeborg (13 points à 6/18 aux tirs, 5 rebonds, 5 passes) pour voir Golden State se reprendre (35-25).

Un Brandin Podziemski (10 points) inspiré et un Will Richard (20 points) actif en défense ramènent les Warriors sous la barre des dix points d’écart (47-40). Le duo Cooper Flagg – P.J. Washington (21 points) continue toutefois de s’amuser dans la défense californienne. L’ailier domine près du cercle, quand l’ailier fort est à 4/6 à 3-points et les deux joueurs marquent 36 des 62 points de leur équipe à la mi-temps (62-49).

Les Mavs enfoncent alors le clou en débutant le troisième quart-temps sur un 18-3, terminé par un alley-oop de Cooper Flagg pour Daniel Gafford, qui fait passer l’écart à +27 (80-53). Le banc de Golden State limite la casse mais Dallas file vers une victoire logique en déroulant en dernier quart-temps.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Cooper Flagg en démonstration. En 34 minutes de jeu, la jeune star des Mavs a livré un récital face à des Warriors impuissants. Il a dicté le match des deux côtés du terrain avec une efficacité incroyable : 8/10 dans la raquette, 3/5 à 3-points, 8/8 aux lancers francs pour marquer 33 points. Il a également délivré 9 passes décisives et a été bien placé en défense, comme en attestent ses 3 interceptions. Le meilleur rookie de la saison dernière confirme qu’il a franchi un gros palier cette saison, celui d’un All Star.

– Les Warriors en manque de création. Sans Stephen Curry, l’attaque des Warriors est au point mort. C’est même la première fois depuis mars 2013 que les Warriors enchainent trois matchs à moins de 95 points marqués. À l’absence du Chef, il faut ajouter celle de Brandon Williams, qui, en sortie de banc, amène une percussion que les Warriors n’avaient plus eu depuis longtemps. Sans ces deux joueurs, trop de responsabilités sont mises sur les épaules de Yaxel Lendeborg, agressé par les défenses adverses, et de Brandin Pdoziemski. Et sans Curry, les fulgurances de Draymond Green se font beaucoup plus rares.

– Zaccharie Risacher se contente des miettes. Le Français a joué 10 de ses 18 minutes en dernier quart-temps, une fois que le match était déjà dans la poche des Mavs. Avant cela, Dusty May le limite à deux-trois minutes par quart-temps. Difficile pour trouver son rythme, mais l’ancien de Bourg-en-Bresse a toujours du mal à forcer la main de son entraineur. Il a terminé le match avec 3 points, à 1/6 aux tirs, et 3 rebonds.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 121 MEM 124 IND 104 HOU 119 MIA 137 MIL 130 ORL 116 PHI 121 BRO 107 CHI 137 TOR 99 WAS 103 NOR 109 DET 122 OKC 112 ATL 117 DAL 116 GSW 94 DEN 105 BOS 101 LAL 90 UTH 100 SAC 107 PHO 128