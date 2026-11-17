Les Pelicans n’avaient pas oublié l’humiliation subie une semaine plus tôt au Chase Center. Avant la rencontre, le nombre « 50 » avait même été inscrit dans leur vestiaire afin de rappeler aux joueurs l’ampleur de la défaite (143-92) concédée face aux Warriors.

Le message est parfaitement passé. Devant leur public, les hommes de Jamahl Mosley ont étouffé Golden State dès l’entame pour interrompre leur série de six défaites.

Un départ à sens unique

La rencontre a même rapidement tourné à la démonstration. Incapables d’inscrire le moindre panier pendant plus de sept minutes, les Warriors ont manqué leurs dix premières tentatives et multiplié les pertes de balle. New Orleans en a profité pour s’envoler à 23-2 ! On retiendra notamment cet énorme dunk arrière de Zion Williamson. Parfait pour mettre le feu à la salle.

Saddiq Bey s’est chargé d’alimenter la marque, pendant que Yves Missi et Herb Jones imposaient leur activité défensive. Steve Kerr a utilisé trois temps-morts dans le seul premier quart-temps, sans parvenir à réveiller son équipe. Après douze minutes, les Pelicans menaient déjà 35-11.

Golden State a légèrement relevé la tête dans le deuxième acte, mais sans véritablement réduire l’écart. Saddiq Bey, auteur de six paniers sur ses sept premières tentatives, a puni une nouvelle perte de balle de De’Anthony Melton pour porter le score à 50-28. New Orleans est finalement rentré aux vestiaires avec 25 longueurs d’avance (61-36).

Jeremiah Fears voit triple

Les Warriors ont tenté de montrer un autre visage au retour des vestiaires, avec notamment un Yaxel Lendeborg enfin plus agressif. Méconnaissable avec son nouveau look, le rookie, limité à deux tirs dans le premier quart-temps, a progressivement pris les commandes de l’attaque californienne.

Mais New Orleans n’a jamais réellement été menacé. Jeremiah Fears a continué de contrôler la rencontre par sa création, tandis que Saddiq Bey et Derik Queen ont entretenu l’adresse extérieure des Pelicans. L’écart a même atteint 31 points au cours du troisième quart-temps.

A la fin de la période, Jeremiah Fears a récupéré son 10e rebond sous les acclamations du (maigre) public. Avec 19 points, 10 rebonds et 10 passes décisives, le septième choix de la Draft 2025 a ainsi bouclé le premier triple-double de sa jeune carrière, tandis que les Pelicans mènent alors 93-65.

Le dernier quart-temps n’a servi qu’à limiter la casse pour Golden State. Privés de Stephen Curry, les Warriors ont surtout connu une nouvelle soirée catastrophique en attaque : 33,3% de réussite globale et seulement 11 paniers inscrits sur 46 tentatives à 3-points. Après la déroute de 38 points subie à San Antonio, ils s’inclinent une nouvelle fois de plus de 20 longueurs (115-94).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La revanche éclatante des Pelicans. Battu de 51 points par Golden State une semaine auparavant, New Orleans a immédiatement pris les Warriors à la gorge avec un 23-2 pour débuter la rencontre, pour mener de 24 points après douze minutes (35-11).

– Le premier triple-double de Jeremiah Fears. Le jeune meneur a contrôlé le rythme du match pour terminer avec 19 points, 10 rebonds et 10 passes décisives. Il avait déjà validé son triple-double avant la fin du troisième quart-temps, et on se dit que le possible départ de Dejounte Murray ne sera finalement pas trop difficile à encaisser pour les Pelicans.

– Golden State encore totalement hors rythme. Après avoir raté leurs onze premiers tirs à San Antonio, les Warriors ont commencé cette rencontre par un 0/10. Leur maladresse extérieure (11/46) et leurs 16 pertes de balle les ont rapidement condamnés. Et l’absence de Stephen Curry n’explique pas tout.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 105 ORL 115 CLE 126 CHI 115 WAS 120 MEM 136 BRO 123 PHI 135 MIA 128 HOU 110 MIN 106 POR 98 NOR 115 GSW 94 DEN 105 PHO 117