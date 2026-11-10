Les Warriors donnent la fessée aux Pelicans : +51 !

Pour leur dernier match à domicile avant de partir pour un « road trip » de cinq matchs, les Warriors n’ont donné aucun espoir aux Pelicans. Le trio Stephen Curry (25 points) – Yaxel Lendeborg (23 points, 7 rebonds, 4 passes) – Brandin Podziemski (25 points) leur donne rapidement seize points d’avance (29-13).

À l’exception de Derik Queen (16 points), les joueurs de La Nouvelle-Orléans passent à côté de leur match. Sans intensité, sans rythme, et sans adresse, ils se font marcher dessus par Golden State.

À l’image de De’Anthony Melton (16 points) et Al Horford (5 points, 6 passes, 3 contres, 2 interceptions), le banc des Warriors se balade. Steve Kerr se permet d’assoir Stephen Curry lors des sept dernières minutes de la mi-temps alors que Brandin Podziemski et Yaxel Lendeborg font passer l’écart à +35 (66-31) !

Un coup de chaud de Stephen Curry, qui marque 16 des 40 points de Golden State en troisième quart-temps, fait passer cette démonstration en une humiliation. L’écart atteint les 47 points en fin de troisième période et les Warriors enchainent une huitième victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Warriors en promenade de santé. 37 passes décisives sur 50 paniers marqués. 55% de réussite aux tirs et 48% à 3-points. Une défense toujours aussi intraitable. Un Stephen Curry ménagé, avec seulement 21 minutes sur le parquet. Et Jimmy Butler en tenue d’entraineur, plaquette à la main. Avec une huitième victoire de suite, dont six à domicile, tout est au beau fixe pour Golden State, malgré les blessures de Will Richard et de Brandon Williams. Peuvent-ils désormais enchainer à l’extérieur contre Houston, San Antonio, New Orleans, Dallas et Memphis ?

– Yaxel Lendeborg continue d’impressionner. Le rookie a encore une fois rendu une belle copie cette nuit, avec 23 points à 4/4 à 3-points, 7 rebonds, et 4 passes. Outre sa ligne de statistique, une action en deuxième quart temps a marqué les esprits. Il a marqué son quatrième 3-points de la mi-temps sur un stepback, le premier de sa carrière NBA. Le rookie vient juste de commencer à travailler ce tir à l’entrainement et s’il parvient à l’inclure régulièrement dans son arsenal offensif, attention !

– Les Pelicans ont abdiqué. Dominés par les Clippers la veille, les Pelicans n’ont même pas essayé de tenir tête aux Warriors cette nuit. Privés de Zion Williamson, Trey Murphy, et Yves Missi, ils ont baissé les bras dès le premier quart-temps et sont repartis avec 50 points dans les valises. Jordan Poole (-47 en 31 minutes de jeu ce soir), champion avec les Warriors en 2022, a été le symbole de cette déculottée.

ATL 114 LAL 124 CHA 124 CLE 112 DET 122 WAS 111 TOR 102 MEM 118 DAL 125 IND 122 HOU 110 DEN 100 PHO 96 SAS 122 GSW 138 NOR 87