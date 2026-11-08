Interview Yaxel Lendeborg : « Je suis surpris par le début de saison que je réalise »

Bien avant la Draft, les Warriors avaient déjà jeté leur dévolu sur Yaxel Lendeborg. Champion universitaire avec Michigan, l’ailier avait l’arsenal parfait pour faire sa place à Golden State. Son gabarit, son intelligence de jeu et sa personnalité avaient tapé dans l’œil de Mike Dunleavy Jr.

Avec les absences de Jimmy Butler et de Moses Moody, les Warriors avaient besoin d’un ailier physique. Steve Kerr, qui peut être conservateur avec ses rookies, avait annoncé la couleur avant la saison. Yaxel Lendeborg allait jouer, mais personne ne s’attendait à ce qu’il devienne si indispensable si vite.

Le rookie est pourtant devenu le sixième joueur de l’histoire à enregistrer 100 points, 40 rebonds et 20 passes lors de ses cinq premiers matchs NBA. Quelques matchs plus tard, il est devenu le premier rookie de Golden State depuis un certain Stephen Curry à marquer 37 points dans un match.

Quelques heures avant son dixième match NBA contre Orlando, Yaxel Lendeborg est revenu avec nous sur son début de carrière idyllique.

Yaxel, vous jouez votre 10e match de la saison ce soir. Êtes-vous surpris par l’impact que vous avez eu et les performances que vous avez réussi à enchaîner ? Pensiez-vous que votre transition vers le jeu NBA prendrait plus de temps ?

Oui, complètement. Je suis surpris que ça se passe aussi bien pour moi. Je ne pensais pas du tout être aussi performant et aussi à l’aise que je le suis. Je pensais que ça allait me prendre beaucoup plus de temps pour m’ajuster, peut-être même toute la saison. Mais j’ai décidé d’aller à Michigan la saison dernière pour être prêt pour la NBA, donc je ne regrette pas, du coup. Aujourd’hui, je me sens beaucoup plus serein parce que vous ne savez pas vraiment comment ça va se passer avant que la saison commence. Je suis satisfait, mais je veux aussi être plus efficace. J’ai beaucoup de progrès à faire, évidemment, et oui, je suis surpris du début de saison que je réalise.

Vous mentionnez votre saison à Michigan. Vous êtes un « vieux » rookie (24 ans) pour la NBA, mais avez-vous l’impression que prendre votre temps a tourné à votre avantage ?

Absolument. Lors de la draft de l’année précédente, j’étais projeté en fin de premier tour. J’aurais pu me faire drafter, mais c’est certain que je n’aurais pas été aussi performant. Et si je m’étais présenté à la draft, j’aurais peut-être ruiné ma chance de réussir en NBA. Lors de la saison dernière à Michigan, j’ai beaucoup travaillé l’aspect mental, ma façon de lire le jeu, et c’est quelque chose qui m’a vraiment beaucoup aidé. Je pense que ça me donne un avantage sur d’autres rookies.

Steve Kerr dit souvent que vous avez un bon feeling sur le terrain. D’où ça vient, selon vous ?

Franchement, ça vient de deux aspects. La vidéo. Je regarde beaucoup de vidéos, que ce soient mes matchs ou d’autres matchs NBA. Je regarde les erreurs que j’ai faites pour comprendre pourquoi je les fais. Que ce soit un ballon perdu parce que je n’ai pas fait la bonne lecture ou parce qu’un défenseur a réussi à me chiper le ballon. J’apprends beaucoup de cette façon. Et puis, le deuxième aspect, ce sont les jeux vidéo ! J’ai appris à lire certaines situations de jeu en jouant meneur à 2K. Du coup, quand je reconnais la même situation en match, je sais déjà quelles sont mes options. Et je sais que ça paraît dingue, mais je vous jure que c’est vrai et je pense vraiment que c’est ce qui m’a le plus aidé. Aujourd’hui, que ce soit en match ou à l’entraînement, j’essaie d’utiliser chaque opportunité pour progresser.

Du coup, je suis obligé de vous demander avec quelle équipe vous jouez à 2K !

Alors, c’est simple, au début, c’était l’équipe dans laquelle jouait Kyrie (Irving). C’est un de mes joueurs préférés. Et après, en grandissant, c’était pareil, mais avec KD (Kevin Durant).

Avec le succès que vous avez en ce début de saison, est-ce que vous avez vu vos adversaires défendre différemment sur vous ? Est-ce que vous sentez que votre jeu est beaucoup plus étudié ?

Ah oui, complètement. Nos adversaires sont de plus en plus physiques avec moi, et ils essaient de me mettre plus de pression quand j’ai la balle. Et c’est quelque chose auquel il va falloir que je m’ajuste en développant certains moves. L’un de mes axes de progression principaux, c’est de ne pas trop dribbler. Je dois essayer de rester plus simple. Un, deux, trois dribbles maximum. Mais c’est un défi sympa. À moi de m’adapter, d’apprendre des nouvelles tactiques défensives qui sont utilisées sur moi pour continuer à progresser et continuer à aider notre équipe à gagner.

Propos recueillis à San Francisco.