Michigan domine UConn et revient sur le toit de la NCAA

Pour la première fois depuis 1989, Michigan décroche le titre de champion NCAA. On attendait un festival offensif de la part des Wolverines, et c’est par leur défense que les joueurs de Dusty May s’imposent 69-63 face à UConn. Pas de troisième titre en quatre ans pour Dan Hurley.

Dès l’entame, le plan de jeu de Connecticut est clair : jouer à l’intérieur avec Tarris Reed Jr. (13 points, 14 rebonds), mais le pivot est gêné par la taille d’Aday Mara. Le début de match reste équilibré, avec un léger avantage pour Michigan, porté par un Elliot Cadeau agressif. Cependant, le rythme lent imposé par les Huskies perturbe les Wolverines, privés de jeu rapide et maladroits à longue distance (0/8 à 3-points en première période).

Progressivement, UConn prend le contrôle du tempo. Les Huskies limitent les pertes de balle, s’appuient sur l’adresse extérieure d’Alex Karaban (17 points) et Solo Ball (11 points), et profitent des difficultés offensives de Michigan. Mais les Wolverines compensent leur maladresse grâce à leur domination dans la raquette et aux lancers-francs, inscrivant une large partie de leurs points dans ces secteurs.

Le tournant de la première mi-temps intervient à un peu plus de trois minutes de la pause : une faute contre Karaban lance un run rapide de Michigan. En moins d’une minute, les Wolverines enchaînent un 6-0, puis terminent la période sur un 10-4 pour virer en tête 33-29 à la mi-temps, malgré ce zéro pointé derrière l’arc.

Cadeau, élu Most Outstanding Player

Au retour des vestiaires, les problèmes de fautes s’accumulent pour UConn, notamment pour Solo Ball. Michigan en profite immédiatement : Elliot Cadeau convertit un panier avec faute pour donner sept points d’avance aux siens, avant que l’écart ne grimpe progressivement. Toujours maladroits à 3-points, les Wolverines finissent toutefois par débloquer leur compteur longue distance, ce qui lance un run permettant de creuser un écart de 11 points.

En face, UConn s’enlise offensivement. Les Huskies enchaînent les tirs manqués, notamment à 3-points (jusqu’à 13 échecs consécutifs), et peinent à finir près du cercle face à la dissuasion de Mara. Malgré leur domination au rebond offensif, ils ne parviennent pas à enchaîner les séquences positives pour réellement revenir au score.

Dans le money time, UConn tente bien de se rapprocher, revenant à deux possessions à plusieurs reprises. Mais à chaque opportunité manquée, Michigan répond. L’action décisive intervient à moins de deux minutes de la fin : sur une transition mal négociée par UConn, Trey McKenney sanctionne avec un tir primé qui donne neuf points d’avance aux Wolverines et fait basculer définitivement la rencontre.

Solide sur la ligne des lancers francs (25 sur 28) et toujours aussi impliqué en défense, Michigan contrôle les dernières possessions pour s’imposer 69-63. C’est le deuxième titre de l’histoire de la fac après celui de 1989.

Elliot Cadeau (19 points) est élu meilleur joueur de la finale (« Most Outstanding Player »), tandis que Yaxel Lendeborg, blessé en demi-finale face à Arizona, a serré les dents tout le match pour apporter 13 points.