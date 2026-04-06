Dan Hurley reste toujours tenté par la NBA

Ce lundi face à Michigan, Dan Hurley aura la possibilité d’entrer un peu plus dans l’histoire NCAA, en remportant son troisième titre universitaire avec UConn. Seuls John Wooden (10), Mike Krzyzewski (5), Adolph Rupp (4), Jim Calhoun (3), Bob Knight (3) et Roy Williams (3) en ont fait autant par le passé.

Forcément, avec un tel bilan à la tête des Huskies depuis 2018, l’idée de voir le technicien de 53 ans tenter sa chance en NBA d’ici peu devient de plus en plus intrigante.

Cela tombe bien : Dan Hurley a été une nouvelle interrogé à ce propos, en marge du Final Four à Indianapolis.

« Je suis le coach d’UConn jusqu’à la fin [de mon contrat], et je serai peut-être en NBA plus tard, mais je reste aujourd’hui l’entraîneur d’UConn », a-t-il ainsi répondu, laissant donc la porte ouverte à une arrivée dans la Grande Ligue, un jour.

North Carolina aurait coché son nom

On le sait, Dan Hurley avait été approché par les Lakers en 2024. À l’époque, et après une longue période de réflexion, il avait fini par refuser l’offre de Los Angeles pour mieux rempiler à UConn jusqu’en 2030. Décrochant un contrat de 50 millions de dollars sur six ans, mais réfutant s’être servi des Californiens pour augmenter son salaire en NCAA.

Deux ans plus tard, le coach des Huskies reste l’un des meilleurs du circuit universitaire, à tel point que son nom est également cité par ESPN pour récupérer le poste d’entraîneur vacant à North Carolina. Auquel Billy Donovan est aussi relié, puisque son départ des Bulls semble imminent.

En tout cas, Dan Hurley dit « ne pas vouloir d’années supplémentaires » sur son contrat actuel. De quoi comprendre qu’il faudra éventuellement patienter jusqu’en 2030 avant de le voir débarquer en NBA ?