March Madness : l’attaque de Michigan face au savoir-faire d’UConn

Michigan a ainsi impressionné par son volume offensif, sa taille et son rythme dans cette March Madness. Les Wolverines ont encore roulé sur Arizona (91-73) en demi-finale, avec un Aday Mara énorme à 26 points, pendant qu’Elliot Cadeau continue de donner le ton dans la création. L’équipe de Dusty May arrive lancée, avec l’impression de pouvoir faire exploser n’importe qui dès que le match s’ouvre un peu…

En face, UConn n’a pas besoin d’en faire autant pour faire peur. Les Huskies viennent d’éliminer Duke puis Illinois, et ils jouent une nouvelle finale avec l’ambition d’aller chercher un troisième titre en quatre ans !

Avec Dan Hurley aux manettes, UConn reste une équipe capable de transformer une finale en combat de demi-terrain, là où son expérience et sa discipline font souvent la différence.

Les retrouvailles pour Tarris Reed Jr.

La clé de la finale sera assez simple : Michigan voudra courir et imposer sa puissance, UConn voudra ralentir et durcir le match. Si les Wolverines installent leur attaque, ils auront clairement l’avantage. Si les Huskies emmènent cette finale sur le terrain du combat et de l’exécution, leur mémoire collective peut faire basculer la soirée.

Il y aura aussi un vrai duel dans la raquette, entre la taille de Michigan et la solidité intérieure d’UConn, avec en toile de fond les retrouvailles de Tarris Reed Jr. face à son ancienne équipe. Et côté Wolverines, l’état de Yaxel Lendeborg, touché face à Arizona, sera forcément surveillé de près avant l’entre-deux.

Sur le papier, Michigan a donc les armes pour finir le travail. Mais en avril, UConn a déjà prouvé plus d’une fois que le statut de favori ne garantit rien. Et surtout que le statut d’outsider lui va particulièrement bien.

La finale sera diffusée en France sur beIN SPORTS 2, ainsi que sur Disney+, à partir de 02h50, heure française.

Le parcours des deux équipes

UConn

Premier tour : Furman (82-71)

Deuxième tour : UCLA (73-57)

Sweet Sixteen : Michigan State (67-63)

Elite Eight : Duke (73-72)

Final Four : Illinois (71-62)

Michigan

Premier tour : Howard (101-80)

Deuxième tour : Saint Louis (95-72)

Sweet Sixteen : Alabama (90-77)

Elite Eight : Tennessee (95-62)

Final Four : Arizona (91-73)