Giannis Antetokounmpo disponible 40 minutes par match

Jalen Duren venait de capter le rebond offensif et pensait pouvoir écraser le cercle pour ramener son équipe à 4 points avec moins d’une minute à jouer Mais le ballon lui a échappé, visiblement sous la pression de Giannis Antetokounmpo qui protégeait le cercle.

Quelques possessions plus tard, le même leader des Bucks s’envolait pour aller contrer Malik Beasley… sur son tir à 3-points. Un geste rare suivi par un « shimmy » chambreur auquel son ancien coéquipier a peu goûté. « Il fait vraiment tout. Et c’est ce qui est si spécial chez lui », commente Doc Rivers à l’issue de la victoire de ses Bucks, synonyme de 5e place assurée.

Pour le technicien de Milwaukee, ce genre de séquence illustre bien le fait que son joueur a pleinement retrouvé la possession de ses moyens depuis sa contracture du mollet qui l’avait privé de All-Star Game en février dernier.

« Vous savez, les joueurs en forme font un premier effort, puis font le second. Quand ils sont fatigués, ils font le premier, puis c’est fini. Ce n’est pas ce qu’il a fait ce soir. Il n’a pas ménagé ses efforts », insiste le coach en voyant la ligne de statistique encore royale de sa vedette : 32 points (11/22 aux tirs), 15 passes décisives et 11 rebonds pour 46 d’évaluation.

Des temps-morts à disposition

Le tout, en 38 minutes de jeu pour le géant qui tourne d’ailleurs à 12 passes de moyenne depuis 5 matchs, une donnée trop peu mise en avant selon son coach. Ce dernier, par rapport à son temps de jeu, paraît à l’aise à l’idée de l’utiliser davantage. Cette saison, il a joué 34 minutes en moyenne, une de moins que l’an dernier. Sachant qu’avant cela, il avait enchaîné cinq saisons à moins de 33 minutes de moyenne.

« On sent qu’il peut jouer 40 minutes si besoin. On ne le veut pas. On veut plutôt 38 que 40. C’est comme ça qu’on l’a fait monter en puissance. Il se sent à l’aise. Et ce soir, je suis allé le voir pour lui dire que j’avais deux temps-morts. ‘Si tu en veux un, demande-le’. Il m’a dit que ça allait », rapporte Rivers.

On ne doute pas que le coach tirera un maximum sur son joueur vedette en playoffs, surtout si Damian Lillard n’est pas en mesure de revenir. En 2021, l’année du titre, Giannis Antetokounmpo disputait 38 minutes par match.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 ☆ MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 ☆ MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 ☆ MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 ☆ MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 ☆ MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 ☆ MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 ☆ MIL 67 34 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.