Le MVP de la nuit | Isaiah Joe brûlant derrière la ligne à 3-points

Malgré une passe beaucoup trop haute de son coéquipier Dillon Jones sur la remise en jeu, il est parvenu à capter le cuir. Et même s’il était à deux bons mètres de la ligne à 3-points, Isaiah Joe a converti au buzzer de la première période. Il s’agissait déjà de son 5e panier primé sur le parquet du Jazz.

Le genre de tir, offrant déjà 15 points d’avance à son équipe, symbole d’une très belle soirée pour le Thunder et lui, alors que sa formation s’était présentée dans l’Utah sans Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Isaiah Hartenstein ou encore Lu Dort. OKC a donc dû s’en remettre à d’autres éléments pour écraser une faible équipe d’Utah.

Les performances de choix n’ont pas manqué parmi les habituels « role player », transformés en vedettes d’un soir. À l’instar d’un Jaylin Williams, auteur de son 3e triple-double de l’année, à 15 points, 11 rebonds et 10 passes décisives. Ou d’un Aaron Wiggins, propulsé première option avec ses 35 points.

Mais la performance la plus impressionnante a sans doute été celle d’Isaiah Joe qui, en passant la majorité de sa soirée derrière l’arc – le plus souvent à un bon mètre de distance d’ailleurs – a signé l’une de ses meilleures performances en carrière. Après ses cinq paniers primés marqués en première période, il en a rajoutés cinq autres dans la seconde pour signer un record en carrière à 10/14 de loin !

En grande forme depuis le All-Star Game

Auteur de 32 points (11/15 aux tirs en général), 9 passes et 5 passes, l’arrière-shooteur a terminé avec la meilleure évaluation de la soirée (44). « Isaiah est un sniper. À chaque fois qu’il tire – j’ai la chance d’être avec lui depuis des années – j’ai le sentiment que ça va rentrer. Wigs est celui qui a le plus de confiance dans l’équipe (rire). Ce sont tous les deux de supers joueurs. Je ne pense pas que l’un des deux va sortir de son rôle. Mais quand ils ont l’opportunité, ils vont briller », réagit Williams.

Avec une telle sortie, Isaiah Joe a amélioré sa moyenne sur la saison à 10 points, sa meilleure marque depuis ses débuts en 2020. Son 41.8% de réussite derrière l’arc – 18e marque de la ligue – est également un record. Depuis la pause du All-Star Game, il shoote même à 46% de réussite.

« Ça fait plaisir, mais comme je l’ai toujours dit : j’ai des coéquipiers supers. Ils ont la capacité de me trouver et moi, de convertir des tirs. Mais on joue ensemble comme un groupe. Tout le monde est connecté avec le ballon, le ballon a de l’énergie », décrit le shooteur, en précisant que ses coéquipiers et lui connaissent « la recette » du succès.

Le genre de discours et de prestation qui ne peut que séduire Mark Daigneault. En parlant du trio Joe – Wiggins – Williams, le coach estime qu’ils « ont joué sur leurs forces ce soir. Je respecte beaucoup ces trois gars, pour leur leadership, pas seulement pour ce soir. Mais dans l’équipe, ce sont des leaders. C’est un peu la colonne vertébrale de notre équipe. Ils sont des leaders dans l’ombre. Je suis content quand ils peuvent le montrer. »

Isaiah Joe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 41 9 36.1 36.8 75.0 0.1 0.7 0.9 0.5 0.8 0.3 0.3 0.1 3.7 2021-22 PHL 55 11 35.0 33.3 93.5 0.1 0.9 1.0 0.6 0.9 0.3 0.3 0.1 3.6 2022-23 OKC 73 19 44.1 40.9 82.0 0.4 2.0 2.4 1.2 1.4 0.7 0.5 0.1 9.5 2023-24 OKC 78 19 45.8 41.6 86.5 0.4 1.9 2.3 1.3 1.1 0.6 0.6 0.3 8.2 2024-25 OKC 72 21 43.5 40.8 80.4 0.5 2.0 2.6 1.5 1.5 0.6 0.5 0.1 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.