S’il a été tenu informé, Nikola Jokic n’a pas demandé le renvoi de Mike Malone

Les Nuggets ont disputé leur premier match depuis le renvoi de Mike Malone. Et après la victoire face aux Kings, Nikola Jokic a évidemment été interrogé sur les nombreux changements qui ont bouleversé la franchise.

« Quand quelqu’un veut changer l’énergie d’une équipe, c’est comme ça qu’il fait. Dans mon pays, quand quelqu’un se fait virer, vous pensez être le prochain. Bien sûr que cela a changé quelque chose. Ils ont obtenu la réaction attendue », témoigne le Serbe après cette victoire.

Denver a renversé Sacramento dans un match où Christian Braun s’est illustré avec 25 points. Sans forcément briller, les Nuggets ont mis fin à une série de quatre défaites consécutives.

Nikola Jokic frustré par la défense des Nuggets ?

En NBA, quand l’entraîneur d’une équipe se fait licencier, on se demande souvent quel rôle la grosse superstar de l’équipe a pu jouer dans ce renvoi. Nikola Jokic n’a pas fait exception à la règle, d’autant plus que plusieurs sources évoquent une potentielle frustration du « Joker » face aux performances défensives de son équipe.

« Je l’ai su un peu avant tout le monde, mais Josh Kroenke [le propriétaire de l’équipe] m’a dit qu’ils avaient pris une décision. Il m’a expliqué pourquoi et je l’ai accepté, mais je ne répéterais pas ce qu’il m’a dit », reprend un Nikola Jokic, visiblement agacé par ces questions.

Avec David Adelman sur le banc de l’équipe pour remplacer Mike Malone, les Nuggets ont renversé les Kings. Un premier pas pour bien terminer la saison et espérer arriver en playoffs sans passer par le « play-in ».

« C’est un bon début, on doit rester soudés et on doit continuer sur cette voie », conclut Nikola Jokic.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 9.9 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 ☆ DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.2 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 ☆ DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 ☆ DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 ☆ DEN 67 37 57.7 41.5 80.3 2.9 9.9 12.8 10.2 2.3 1.8 3.3 0.7 30.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.