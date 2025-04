Ivica Zubac voulait tellement son premier triple-double en carrière

Avec ses 16.7 points et 12.8 rebonds de moyenne, Ivica Zubac effectue de très loin sa meilleure saison en carrière, et mardi, il avait réalisé sa quatrième performance à plus de 20 points et 20 rebonds dans la victoire des Clippers contre les Spurs. Cette nuit, en « back-to-back », le Croate a encore ajouté une ligne à sa superbe saison, avec son premier triple-double avec 20 points, 11 rebonds et 10 passes dans la victoire face à Houston !

« J’ai toujours voulu en réussir un [triple-double]. Plusieurs fois, j’ai été proche, mais cette fois-ci, Tyronn Lue m’a laissé dans le match et Bogie [Bogdan Bogdanovic] a mis ce tir. Donc je suis très content« , raconte-t-il.

Un triple-double dans les derniers instants

Pourtant, le pivot des Clippers est passé à deux doigts de manquer une nouvelle occasion de réaliser ce fameux triple-double. C’est en toute fin de match qu’Ivica Zubac parvient à trouver Bogdan Bogdanovic qui a inscrit son quatrième tir à 3-points de la rencontre.

« J’ai dit à Bogie que je lui donnerais le ballon et qu’il devrait tirer quoi qu’il arrive. J’ai ajouté qu’il n’aurait plus à payer un dîner s’il mettait un tir« , s’amuse le pivot.

Un triple-double réalisé grâce également à Tyronn Lue, qui a accepté de laisser son pivot en jeu alors que le match était plié depuis plusieurs minutes. « Je n’aime pas faire ça d’habitude, cela porte la poisse, mais il avait déjà eu sa chance plus tôt dans la saison et je l’avais sorti. Cette fois-ci, je lui ai donné une action supplémentaire. C’était important pour Zu et pour toute l’équipe« , explique l’entraîneur des Clippers.

Ivica Zubac réalise aussi sa meilleure saison à la passe avec 2.6 offrandes par match. Mieux encore, sur ses six derniers matchs, le pivot tourne à 5 passes de moyenne. Ce triple-double confirme ses progrès dans ce secteur.

Ivica Zubac Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 38 16 52.9 0.0 65.3 1.1 3.1 4.2 0.8 1.7 0.4 0.8 0.9 7.5 2017-18 LAL 43 10 50.0 0.0 76.5 1.0 1.8 2.9 0.6 1.1 0.2 0.6 0.3 3.7 2018-19 * All Teams 59 18 55.9 0.0 80.2 1.9 4.2 6.1 1.1 2.3 0.2 1.2 0.9 8.9 2018-19 * LAL 33 16 58.0 0.0 86.4 1.6 3.3 4.9 0.8 2.2 0.1 1.0 0.8 8.5 2018-19 * LAC 26 20 53.8 0.0 73.3 2.3 5.3 7.7 1.5 2.5 0.4 1.4 0.9 9.4 2019-20 LAC 72 18 61.1 0.0 74.7 2.8 4.8 7.6 1.1 2.3 0.2 0.8 0.9 8.3 2020-21 LAC 72 22 65.2 25.0 78.9 2.6 4.6 7.2 1.2 2.6 0.3 1.1 0.9 9.0 2021-22 LAC 76 24 62.6 0.0 72.7 2.9 5.6 8.5 1.6 2.7 0.5 1.5 1.0 10.3 2022-23 LAC 76 29 63.4 0.0 69.7 3.1 6.8 9.9 1.0 2.9 0.4 1.5 1.3 10.8 2023-24 LAC 68 26 64.9 0.0 72.3 2.9 6.3 9.2 1.4 2.6 0.3 1.2 1.2 11.7 2024-25 LAC 78 33 62.6 0.0 66.0 3.8 8.8 12.6 2.7 2.1 0.7 1.6 1.1 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.