La soirée de samedi est à oublier pour Pascal Siakam. L’intérieur a en effet cumulé les mauvais choix dans les derniers instants d’un match serré à Atlanta.

Alors que le score affichait en effet 119-116 à une poignée de secondes de la fin et qu’Indiana aurait dû chercher une position à 3-points, Pascal Siakam a foncé devant l’opportunité de finir au dunk. Problème, à une seconde de la fin, les Pacers n’ont pas eu ensuite assez de temps pour s’octroyer une dernière possession. Derrière, Trae Young a mis son premier lancer et a fait exprès de rater le second. Rideau…

Mais le Camerounais ne s’est pas arrêté là puisqu’il a ensuite été à la rencontre du corps arbitral, face auquel il a perdu son sang-froid. À l’arrivée, en plus de la défaite, Pascal Siakam va donc devoir s’acquitter d’une amende de 25 000 dollars pour ses mots employés envers les arbitres.

La frustration de ce mauvais choix, qu’il a lui-même qualifié de « stupide », a peut-être joué dans le fait que le poste 4 sorte de ses gonds, lui qui n’avait encore jamais été sanctionné pour un écart de ce genre en carrière.

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 21 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.0 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 32 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 TOR 60 35 45.3 35.9 79.2 1.1 6.2 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 36 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 38 49.4 34.4 74.9 1.9 6.6 8.5 5.3 3.3 1.2 2.7 0.6 22.8 2022-23 TOR 71 37 48.0 32.4 77.4 1.8 6.0 7.8 5.8 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 * All Teams 80 33 53.6 34.6 73.2 1.7 5.3 7.1 4.3 2.4 0.8 1.8 0.3 21.7 2023-24 * IND 41 32 54.9 38.6 69.9 2.1 5.7 7.8 3.7 2.6 0.8 1.4 0.4 21.3 2023-24 * TOR 39 35 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 2024-25 IND 62 33 52.2 40.2 75.4 1.7 5.5 7.2 3.3 2.6 0.9 1.3 0.5 20.8 Total 613 31 49.9 34.0 76.5 1.5 5.2 6.7 3.6 2.7 0.9 1.8 0.6 18.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.