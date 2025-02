Victor Wembanyama promet de défendre et de se jeter sur tous les ballons au All-Star Game

Victor Wembanyama semble à court d’énergie ces derniers temps et le Français pourrait être tenté, comme beaucoup de joueurs avant lui, de profiter du All-Star Weekend pour souffler et reprendre des forces.

Pourtant, il assure qu’il ne compte pas prendre le All-Star Game comme une simple exhibition…

« Si ça tourne comme les derniers matchs, c’est-à-dire sans intensité, j’espère pouvoir apporter du contraste, en étant le gars qui va amener de la folie, qui va se jeter sur tous les ballons, qui va faire les efforts sur chaque action » explique-t-il ainsi. « Je vais vraiment essayer d’apporter cette énergie ».

Combien de contres le leader de la NBA dans le domaine peut-il enregistrer ? « On verra » sourit-il en réponse.

Sérieux et professionnel

Un seul joueur ne sauvera pas le All-Star Game mais la volonté de Victor Wembanyama d’aborder l’évènement de façon sérieuse, couplée au changement de formats et des équipes clairement formées dans un but précis, avec une équipe internationale, une équipe « d’anciens » et une autre de « jeunes », peut rendre la soirée intéressante.

« Ça m’a juste fait me demander ce que donnerait un match États-Unis contre le reste du monde » explique ainsi Victor Wembanyama sur la composition des trois équipes. « Ça serait encore mieux. »

Pour son premier All-Star Game, « Wemby » veut donc du sérieux. « Je veux que ça reste professionnel » conclut-il. « Je ne serais pas contre un format plus simple, avec plus d’enjeux. Mais je suis enthousiaste, évidemment. »

« Global Stars » de Charles Barkley

Nikola Jokic, Trae Young, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Alperen Sengun, Karl-Anthony Towns et Donovan Mitchell

« Young Stars » de Kenny Smith

Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr, Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Evan Mobley et Jalen Williams

« OGs » de Shaquille O’Neal

LeBron James, Stephen Curry, Kyrie Irving, Jayson Tatum, Kevin Durant, Damian Lillard, James Harden et Jaylen Brown

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAN 46 33 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 Total 117 31 46.9 33.9 80.9 2.1 8.7 10.8 3.8 2.2 1.2 3.5 3.7 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.