Quentin Grimes et Tyrese Maxey, une connexion texane à Philly

Récupéré au cours d’un échange qui envoie Caleb Martin et un second tour de Draft 2025 dans le grand chambardement de Dallas, Quentin Grimes n’arrive pas complètement en terre inconnue à Philadelphie.

Pour sa quatrième franchise en autant de saisons, le shooteur texan va retrouver une vieille connaissance du circuit avec son nouveau meneur All-Star, Tyrese Maxey.

« Il jouait à Houston, et moi à Dallas. On a failli tomber contre eux en playoffs une année. Mais ils ont perdu et nous on a gagné », se souvient Tyrese Maxey dans le Philadelphia Inquirer. « J’ai joué avec lui en moins de 18 ans [avec Team USA], c’est un super gars. »

Star de son lycée à Houston, « The Woodlands College Park High School », Quentin Grimes avait notamment été élu Mr. Basketball de l’Etat du Texas en 2018, après avoir été McDonald’s All American, devançant Tyrese Maxey, son cadet qui évoluait lui à « South Garland High School » à Dallas, d’une année.

« Il va très bien s’intégrer à notre équipe »

« Je pense qu’il a vraiment adapté son jeu à la NBA » détaille encore Tyrese Maxey. « Il scorait beaucoup quand on était au lycée et à la fac. Quand il est arrivé en NBA, il a compris que son jeu allait être de scorer et de shooter beaucoup, mais aussi de défendre sur les meilleurs arrières adverses. Je trouve qu’il a fait du bon boulot dans ce rôle-là, et à mon avis, il va très bien s’intégrer à notre équipe. »

Passé par les Knicks, où il avait poussé Evan Fournier sur le banc avant de l’y rejoindre, puis par les Pistons, Quentin Grimes avait retrouvé des couleurs cette saison en rejoignant le Texas, à Dallas.

Avec un peu plus de 10 points, 4 rebonds et 2 passes de moyenne, dont un record en carrière à 39.8% de loin, il veut briller pour sa dernière année de contrat, et à Philly, il va pouvoir apporter davantage de shooting que son prédécesseur, Caleb Martin.

« Grimes va être super pour notre équipe », conclut Joël Embiid. « Il va beaucoup apporter en termes de shoot extérieur et de qualités défensives. Caleb va nous manquer, mais on gagne beaucoup aussi avec Quentin Grimes. »

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 46 17 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NYK 71 30 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 2023-24 * All Teams 51 20 37.2 33.8 75.6 0.3 1.7 2.0 1.3 1.5 0.7 0.5 0.1 7.0 2023-24 * NYK 45 20 39.5 36.3 70.6 0.3 1.6 2.0 1.2 1.5 0.7 0.5 0.1 7.3 2023-24 * DET 6 19 21.4 14.3 90.9 0.2 1.8 2.0 2.3 1.5 0.8 1.2 0.7 5.3 2024-25 DAL 47 23 46.3 39.8 76.5 0.6 3.2 3.8 2.1 1.7 0.7 1.3 0.2 10.2 Total 215 23 43.7 37.6 77.0 0.5 2.3 2.8 1.7 1.9 0.7 0.9 0.3 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.