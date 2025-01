La Giannis Immortality 4 passe aussi au violet

Le neuvième coloris de la Giannis Freak 6, en violet et vert, ne devrait plus tarder à succéder à la très réussie « Bred ». Après le rouge et noir en hommage à l’aura de Michael Jordan dans le monde des sneakers, on s’orienterait cette fois vers une version vintage, avec un violet et vert censé représenter les couleurs des maillots des Bucks à la fin des années 90 et au début des années 2000.

En attendant une date de sortie officielle, la Giannis Immortality 4, la petite sœur de Giannis Antetokounmpo, s’est déjà parée du même ensemble. Baptisée « Scorer’s Aura », elle se présente avec une tige et une semelle en violet. Le « Swoosh » inversé noir dispose de contours en vert. Les câbles assurant le maintien sur l’empeigne ressortent aussi en vert. Le logo du joueur apparaît aussi en noir sur la languette.

En attendant la sortie de la même version en Giannis Freak 6, la Giannis Immortality 4 « Scorer’s Aura » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 90 euros.