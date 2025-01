Une grosse amende pour la fac de Vanderbilt après un nouvel envahissement du terrain

Les envahissements du terrain n’ont plus vraiment la cote en NCAA. Alors qu’ils ont longtemps partie du folkore du championnat universitaire, ils sont désormais combattus, voire carrément interdits par les conférences.

Depuis 2023, la SEC a ainsi installé une grille d’amendes lorsque les fans se précipitent sur le terrain.

Cela n’empêche toutefois pas les supporters des différentes universités (Kentucky, Tennessee, Texas, Arkansas, Auburn, Florida, LSU, Texas A&M, Ole Miss, Oklahoma…) de pénétrer de temps à autre sur le parquet ou les terrains après les matchs de leurs athlètes, mais les factures s’accumulent après des différentes directions.

À Vanderbilt, ça commence à faire cher puisque la fac vient de prendre une troisième amende cette saison. Il y a d’abord eu une punition de 100 000 dollars en octobre, quand les fans de l’équipe de football sont rentrés sur le terrain après la victoire face à Alabama. La semaine dernière, une deuxième amende de 250 000 dollars est tombée alors que les spectateurs étaient rentrés sur le parquet suite à la victoire face à Tennessee.

850 000 dollars d’amendes !

Et ce weekend, il y a eu un troisième envahissement du terrain, lors du succès face à Kentucky. Résultat ? Une troisième amende, cette fois de 500 000 dollars. On atteint donc les 850 000 dollars de pénalités…

Et chaque nouvel envahissement sera désormais sanctionné d’une nouvelle amende de 500 000 dollars !

Le directeur du département sportif de la faculté a bien tenté d’empêcher l’envahissement, expliquant que l’argent du NIL devait permettre de construire une bonne équipe, et pas de payer les amendes. Quant au coach, Mark Byington, il estime que c’est parce que la fac est souvent « outsider » que les fans sur-célèbrent les gros succès.

« Il y a des choses importantes que je voudrais voir se produire ici, et à un moment donné, je voudrais que nous ne soyons plus surpris, que nous n’ayons pas l’impression d’être l’outsider dans ces matches, et que nous les abordions en sachant que notre programme est bon et que nous nous attendons à gagner », a-t-il ainsi expliqué. « Nous n’en sommes pas encore là. Laissons donc les supporters en profiter. Nous devons peut-être créer une cagnotte GoFundMe ou quelque chose du genre pour payer les amendes. Nous trouverons une solution. »