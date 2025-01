La poisse s’acharne sur Paul George

Treize minutes pour 9 points à 3 sur 6 aux tirs. C’est le bilan chiffré de Paul George dans la victoire face aux Bulls, et si l’ancien ailier des Clippers a peu joué, c’est parce qu’il est sorti sur blessure ! Cette fois, ce n’est pas le genou ou une cheville, mais une possible fracture à la main gauche. Plus précisément, l’ancien « PG13 » s’est retourné l’auriculaire, et la franchise a annoncé qu’il allait passer une IRM ce dimanche.

Une fois de plus, les Sixers évoluaient sans Joel Embiid, et ils ont donc joué toute la deuxième mi-temps, sans leur recrue à 212 millions de dollars. En back-to-back, et à l’extérieur, les partenaires de Guerschon Yabusele ont tout de même trouvé les ressources pour s’imposer 109-97 à Chicago. Un succès important dans l’optique d’une fin de saison serrée avec des « tie-breaker » en jeu.

« On continue à enchaîner les problèmes, et une nouvelle fois, c’est PG qui sort du groupe » regrette Tyrese Maxey. « Donc encore une fois, nous faisons du mieux que nous pouvons. Et le plus important, c’est que nous jouons comme il faut ». A chaque match, il faut donc puiser dans les réserves pour compenser les pépins.

« Paul nous avait porté en début de match. C’était Paul et Tyrese qui faisaient tout, et à un moment, je me suis dit qu’il fallait que d’autres s’y mettre » rapporte Nick Nurse. « Kelly (Oubre Jr.) l’a fait avec ses 22 points et 12 rebonds. Il a été incroyable au rebond. Reggie (Jackson) joue 15 minutes, mais il nous apporte 12 points. Ils ont été importants. Et puis, il y a Eric (Gordon) qui met quelques tirs importants en ce moment, avec ses 3-points. »

Prochains adversaires, les Lakers et ce n’est donc pas certain que Paul George et Joel Embiid soient en tenue.

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHL 29 33 42.8 36.5 81.8 0.7 5.1 5.8 4.8 2.6 1.8 2.8 0.4 17.4 Total 896 34 44.0 38.4 85.3 0.8 5.5 6.3 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.