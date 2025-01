Donovan Clingan en impose

On pensait qu’ils avaient déjà la tête tournée vers la Draft, mais les Blazers sont l’une des équipes en forme eu moment avec une 4e victoire de suite. Seuls les Bucks et les Grizzlies font mieux actuellement. Cette nuit, pour le dernier match de leur « road trip », les joueurs de Chauncey Billips sont allés s’imposer à Charlotte, une rencontre marquée par le retour de Donovan Clingan.

L’imposant rookie sortait de cinq matches à l’infirmerie, à cause d’une entorse à la cheville, et on a vu, face aux Hornets, combien sa présence pouvait être dissuasive. En seulement 18 minutes, il compile 13 rebonds et 4 contres ! « Je me suis senti bien, même si au début, j’ai cherché mon souffle et que je me suis senti un peu fatigué » a-t-il réagi, alors que le staff l’avait prévenu que son temps de jeu serait limité pour une reprise progressive.

« Il a apporté de très bonnes minutes » apprécie Chauncey Billups. « J’aurais aimé le faire jouer davantage. Il a dominé au rebond et au contre. C’est une vraie présence dessous. » Les Hornets peuvent en témoigner puisqu’ils ont eu beaucoup de mal à s’approcher du cercle, et Donovan Clingan leur a envoyé un message avec trois contres dès le premier quart-temps.

Le pilier de la défense

« C’est son don, et j’ai trouvé qu’il avait donné le ton ce soir » poursuit Chauncey Billups. « Il nous apporte tellement de confiance sur le fait qu’on puisse mettre de la pression sur les extérieurs. Quand on sait qu’il est derrière, et qu’il va essayer de compenser les erreurs, cela nous permet d’être plus agressifs ».

Pour la deuxième soirée de suite, les Blazers encaissent moins de 100 points, et Donovan Clingan apporte aussi des possessions supplémentaires de l’autre côté du terrain : quatre cette nuit. « Il gêne les tirs près du cercle. Il apporte sa présence, et c’est tout ce dont on a besoin » le remercie Anfernee Simons. « Il se donne à fond, il va chercher des rebonds offensifs, met quelques claquettes, et il fait tout le sale boulot. »

Une activité que Donovan Clingan adore, et quand ça se traduit par une victoire, le bénéfice est total. « C’est ce que j’aime… J’adore défendre, et je veux juste être une présence dans la raquette. Je veux gêner les tirs. Je veux contrer. Je ne veux pas que les adversaires mettent leurs tirs. »

Donovan Clingan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 POR 32 17 53.6 28.6 73.5 2.8 3.9 6.7 0.8 2.5 0.5 1.2 1.6 5.6 Total 32 17 53.6 28.6 73.5 2.8 3.9 6.7 0.8 2.5 0.5 1.2 1.6 5.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.