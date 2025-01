Santi Aldama surmotivé par le défi Victor Wembanyama

Zach Edey sorti sur blessure, Santi Aldama s’est retrouvé à attaquer et défendre face à Victor Wembanyama en deuxième mi-temps de la rencontre face aux Spurs. Un défi de taille dans tous les sens du terme, et l’Espagnol l’a réussi avec brio avec un record en carrière (29 points) et une très large victoire (+28).

« C’était énorme pour moi ! Je pense que j’ai réussi quelques bons matches en défense, mais là, c’était un défi personnel » explique l’Espagnol. « Wembanyama est l’un des meilleurs joueurs NBA, et on veut toujours répondre à ce genre de duels ».

Par sa mobilité, Santi Aldama a donné du fil à retordre au Français, mais il l’a aussi gêné en attaque par son adresse lointaine et sa technique.

Le meilleur sixième homme de l’année ?

« Si je repense au premier match, c’était très différent. Avec certains gars, tu te dis : ‘OK, je peux shooter, il ne l’atteindra pas.’ Mais avec lui, si tu penses comme ça, il finit quand même par contrer ton tir. C’est définitivement très différent parce qu’il peut contrer des tirs de n’importe quel endroit sur le terrain. Comme il aide beaucoup, j’essaie juste de me faufiler autour de lui et de trouver une petite ouverture. »

Auteur d’un 5 sur 12 à 3-points, le 6e homme des Grizzlies avait pourtant commencé la soirée par un « air ball », mais ensuite, il a confirmé qu’il faisait partie des meilleurs remplaçants de la ligue. Pour Desmond Bane, pas de doute, c’est le futur vainqueur du « Sixth Man Award ».

« Il peut peser par plein de manières différentes… Que ce soit par ses tirs, ses passes, ses pénétrations, ou en défendant sur Wembanyama comme ce soir. C’est du basket qui gagne. Bravo à lui ! »

Santi Aldama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MEM 32 11 40.2 12.5 62.5 1.0 1.7 2.7 0.7 1.1 0.2 0.5 0.3 4.1 2022-23 MEM 77 22 47.0 35.3 75.0 1.1 3.7 4.8 1.3 1.9 0.6 0.8 0.6 9.0 2023-24 MEM 61 27 43.5 34.9 62.1 1.2 4.6 5.8 2.3 1.5 0.7 1.1 0.9 10.7 2024-25 MEM 36 25 50.7 39.2 73.2 1.6 5.5 7.1 2.8 1.0 0.9 1.1 0.5 13.3 Total 206 22 46.0 34.6 69.9 1.2 4.0 5.2 1.7 1.5 0.6 0.9 0.6 9.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.