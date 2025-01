L’émotion de Michael Cooper pour le retrait de son maillot

Double émotion cette nuit à la Crypto.com Arena avec l’hommage aux victimes des incendies, mais aussi le retrait du maillot de Michael Cooper. Moins connu que Magic Johnson, Kareem-Abdul-Jabbar et James Worthy, il était pourtant un élément majeur de la période « Show Time », et son numéro 21 a rejoint ceux de ses coéquipiers au plafond de la salle. Avant cela, son maillot avait été posé sur chaque siège de la salle !

« J’ai toujours essayé de jouer comme il fallait », a réagi ‘Coop’, aujourd’hui âgé de 68 ans. « C’est tellement gratifiant que les gens le reconnaissent. Bien que j’aie toujours fait partie d’équipes avec beaucoup de mégastars, j’ai parfois été éclipsé. Mais cela ne m’a jamais dérangé, car l’important, c’était toujours le travail collectif que nous accomplissions et la conquête des championnats. »

À ses côtés, sa famille, mais aussi Pat Riley qui avait délaissé son Heat pour assister à la cérémonie, entouré de Magic Johnson, Worthy, Byron Scott, Norm Nixon, Jamaal Wilkes, Kurt Rambis et Vlade Divac.

Tous avaient conscience de vivre une cérémonie unique en son genre, en raison des événements dramatiques qui frappent la ville depuis une dizaine de jours.

Jamais All-Star

« C’est un moment à la fois joyeux et triste pour moi », a reconnu Michael Cooper. « Beaucoup de repères, quelques collèges où je suis allé, tout cela a disparu maintenant. Ce soir, je vais en profiter, mais avec le cœur lourd, car tant de personnes ont perdu tant de choses. »

Entré au Hall Of Fame il y a trois mois, Michael Cooper, c’est cinq titres de champion NBA, un trophée de meilleur défenseur, cinq sélections dans le meilleur cinq défensif, mais aussi deux titres WNBA comme entraîneur des Sparks. Une vraie légende de Los Angeles, même s’il n’a jamais été All-Star.

« C’est tellement bouleversant pour moi, car je ne m’y attendais absolument pas », conclut Michael Cooper. « J’ai toujours joué par amour du jeu, pour l’équipe et pour gagner des titres. Ce soir est, pour moi, encore plus spécial que le Hall of Fame — mais les deux sont tout aussi importants. »