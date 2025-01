Programme du soir | Les Lakers reprennent face aux Spurs

Le basket reprend ses droits à Los Angeles, et les Clippers accueillent le Heat à 4h30 à l’Intuit Dome, tandis qu’à quelques kilomètres de là, les Lakers reçoivent aussi à 4h30 les Spurs de Victor Wembanyama (beIN Sports 1). L’émotion sera à son comble dans chaque salle.

Avant cela, on pourra suivre le déplacement des Warriors à Toronto, à 1h30 sur beIN Sports Max 4, et le nouveau duel des « dauphins » entre les Rockets et les Grizzlies.

Programme complet

1h00 | Washington – Minnesota

1h30 | New York – Detroit

1h30 | Toronto – Golden State (beIN Sports Max 4)

2h00| Houston – Memphis

4h30| LA Lakers – San Antonio (beIN Sports 1)

4h30| LA Clippers – Miami