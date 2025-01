Joueurs de la semaine | Domantas Sabonis et Darius Garland à l’honneur

Qui dit nouvelle semaine dit nouveaux trophées de « Joueurs de la semaine » en NBA et, cette fois-ci, ce sont Domantas Sabonis (Kings) et Darius Garland (Cavaliers) qui ont été récompensés, respectivement à l’Ouest et à l’Est.

D’un côté, Domantas Sabonis a aligné 22.0 points, 20.3 points, 7.3 passes et 1.3 contre de moyenne, remportant trois matchs sur trois avec Sacramento (qui remonte tout doucement au classement). Le tout à 61% au tir, 75% à 3-points et 77% aux lancers-francs, avec un triple-double et surtout un match en 23/28 à Boston.

De l’autre, Darius Garland a tourné à 26.0 points et 7.7 passes de moyenne sur trois matchs (deux victoires de Cleveland), à 53% au tir, 41% à 3-points et 93% aux lancers-francs. Plantant notamment 40 points avec plusieurs actions « clutch » contre les Raptors en l’absence de Donovan Mitchell.

C’est la sixième fois que Domantas Sabonis est décoré, et ça ne lui était plus arrivé depuis mars 2023, alors que Darius Garland rafle la mise pour la troisième fois de sa carrière (et déjà la deuxième fois de la saison, renforçant sa place parmi les candidats au All-Star Game dans la conférence Est).

Domantas Sabonis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 OKC 81 20 39.9 32.1 65.7 0.6 3.0 3.6 1.0 2.5 0.5 1.0 0.4 5.9 2017-18 IND 74 25 51.4 35.1 75.0 2.2 5.5 7.7 2.0 3.0 0.5 1.9 0.4 11.6 2018-19 IND 74 25 59.0 52.9 71.5 2.5 6.8 9.3 2.9 3.2 0.6 2.2 0.4 14.1 2019-20 IND 62 35 54.0 25.4 72.3 3.0 9.4 12.4 5.0 3.1 0.8 2.7 0.5 18.5 2020-21 IND 62 36 53.5 32.1 73.2 2.4 9.5 12.0 6.7 3.3 1.2 3.4 0.5 20.3 2021-22 * All Teams 62 35 57.3 31.2 74.1 3.2 8.9 12.1 5.2 3.3 1.0 3.1 0.4 18.9 2021-22 * IND 47 35 58.0 32.4 74.0 3.3 8.8 12.1 5.0 3.1 1.0 3.0 0.5 18.9 2021-22 * SAC 15 34 55.4 23.5 74.3 3.1 9.3 12.3 5.8 3.8 0.9 3.5 0.3 18.9 2022-23 SAC 79 35 61.5 37.3 74.2 3.2 9.1 12.3 7.3 3.5 0.8 2.9 0.5 19.1 2023-24 SAC 82 36 59.4 37.9 70.4 3.6 10.1 13.7 8.2 3.0 0.9 3.3 0.6 19.4 2024-25 SAC 36 36 59.9 46.0 78.0 3.9 10.3 14.2 6.2 3.5 0.7 2.9 0.5 20.7 Total 612 31 55.9 34.6 73.0 2.7 7.8 10.5 4.8 3.1 0.8 2.6 0.5 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 31 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 36 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.6 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 36 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 57 33 44.6 37.1 83.4 0.5 2.1 2.7 6.5 1.7 1.3 3.1 0.1 18.0 2024-25 CLE 36 30 50.0 43.3 91.5 0.4 2.1 2.6 6.7 2.1 1.1 2.3 0.2 21.0 Total 343 34 45.4 39.0 87.0 0.5 2.1 2.6 6.7 1.9 1.2 3.0 0.1 18.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.