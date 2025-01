Pour être décisif, Isaiah Collier s’est remis la tête à l’endroit

En tout début de dernier quart-temps face à Brooklyn, Isaiah Collier contre une tentative à 3-pts de Keon Johnson. Il récupère le ballon, joue la transition et va même jusqu’à dunker. Sauf que plus dure est la chute, avec sa tête qui frappe le parquet. Le rookie du Jazz reste alors au sol et saignera du nez et de la bouche.

« De ce que j’ai vu, c’était violent. Isaiah est un dur donc quand il est au sol pendant un moment, ça m’inquiète », commente son coach Will Hardy, rassuré ensuite. « Dès qu’on entend qu’il faut placer un joueur dans le protocole commotion et qu’il y a du sang, c’est effrayant. »

« Je ne pensais pas qu’il allait tenter le contre mais je savais que s’il le faisait, alors j’allais m’accrocher au cercle », raconte le joueur, avec le risque donc de basculer quand on lâche l’arceau. « Je ne sais pas ce ce qui s’est passé, mais je suis tombé sur mon visage. Ça a fait mal mais ça va. »

Un moment de tension avec Collin Sexton…

C’est Brice Sensabaugh qui a shooté le lancer-franc, car Isaiah Collier avait obtenu la faute avec son dunk. Examiné, il a été autorisé à revenir sur le parquet. Mais pas encore avec la tête à l’endroit pourrait-on dire car il va commettre une grosse boulette dans les ultimes secondes.

Il reste moins de trente secondes et les deux équipes sont à égalité quand le Jazz prend un rebond. Collin Sexton, bien libre, demande le ballon à Drew Eubanks, qui vient de prendre le rebond. Le pivot le donne finalement au rookie. Quand il remonte la balle, ce dernier échange avec son coéquipier, qui réclame toujours la gonfle.

Les secondes s’engrainent et, comme il n’a pas passé le milieu de terrain, les arbitres sifflent une violation des huit secondes qui rend la balle à Brooklyn…

L’ancien de Cleveland est furieux et la discussion entre les deux se poursuit sur le banc. Heureusement pour eux, les Nets ne marquent pas avant la fin du temps réglementaire et les deux formations filent en prolongation.

… avant le tir de la gagne

Une chance pour le meneur de jeu de se rattraper. Les Nets ont alors un point d’avance et une faute à donner à 6.4 secondes de la fin, au moment de la remise en jeu d’Utah. Isaiah Collier est servi, déborde Nic Claxton et va marquer un layup. « J’aurais dû faire faute. Jordi Fernandez nous l’a dit pendant le temps-mort, donc j’aurais dû le faire. C’est aussi simple que ça », se lamente l’intérieur des Nets.

Le rookie est ainsi décisif dans le meilleur match de sa jeune carrière puisqu’il termine avec 23 points (record personnel) à 9/16 au shoot dont 3/6 à 3-pts, 7 rebonds et 7 passes, alors que tout aurait pu s’arrêter en début de dernier acte, après sa lourde chute.

« C’est un bon joueur et les chiffres le montrent bien : il a fait un match complet », se réjouit Will Hardy. « Il a fait beaucoup de bonnes choses et pas seulement des shoots. Il a mis des paniers à 3-pts, c’est très bien, mais il a été au cercle, a joué les transitions, a mis du rythme. Sans oublier évidemment son layup à la fin. »

Isaiah Collier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 UTH 30 20 35.0 19.6 56.0 0.3 2.3 2.6 4.2 1.9 0.7 2.4 0.2 4.1 Total 30 20 35.0 19.6 56.0 0.3 2.3 2.6 4.2 1.9 0.7 2.4 0.2 4.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.