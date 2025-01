Programme du soir | Knicks – Bucks et Mavericks – Nuggets en « prime time »

À 21h00, test commun pour les Knicks et les Bucks qui ont besoin, chacun, d’une victoire référence. C’est le 3e contre le 4e à l’Est, et c’est forcément très intéressant. Tout comme cette affiche, à la même heure, à l’Ouest avec le 4e contre le 5e, et le déplacement des Nuggets à Dallas. C’est à suivre en direct sur (beIN Sports 1). A 21h30, les Kings seront à Chicago pour viser une 7e victoire de suite !

A minuit, sur beIN Sports Max 4, les Cavaliers testent leur invincibilité en 2025 face aux Pacers. Déjà un parfum de playoffs.

Programme complet

21h00 | Dallas – Denver (beIN Sports 1)

21h00 | New York – Milwaukee

21h30 | Chicago – Sacramento

minuit | Boston – New Orleans

minuit | Cleveland – Indiana (beIN Sports Max 4)

minuit | Orlando – Philadelphie

minuit | Washington – OKC

02h00 | Utah – Brooklyn

03h00 | Phoenix – Charlotte