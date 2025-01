Guerschon Yabusele raconte son contre décisif sur Bilal Coulibaly

Pendant que Victor Wembanyama sombrait à Milwaukee, deux autres Français ont animé la fin de rencontre à suspense entre les Sixers et les Wizards. C’est Bilal Coulibaly qui avait participé au furieux comeback de Washington, et c’était encore lui qui était en position pour aller égaliser à 14 secondes de la fin. Face à lui, Guerschon Yabusele, le meilleur Sixer de la partie.

Les deux s’offrent un duel franco-français pour sceller la rencontre, et c’est l’intérieur des Bleus qui a le dernier mot avec un gros contre sur son coéquipier en sélection.

« Je connais Coulibaly personnellement », rappelle Guerschon Yabusele à la presse américaine. « Quand je l’ai vu prendre son dribble, j’ai su qu’il allait essayer de me déborder et d’aller au layup. J’ai eu un bon pressentiment. J’ai essayé de le bousculer un peu pour qu’il perde l’équilibre. J’ai réussi à bloquer le ballon ».

Une montée en puissance régulière

C’est encore Guerschon Yabusele, quelques secondes plus tard, qui mettra le feu à la salle avec un énorme dunk ligne de fond. Comme il y avait faute avant, son dunk sera annulé mais il plantera les deux derniers lancers-francs du match pour valider la 15e victoire de la saison (109-103).

Sa ligne de stats est belle : 21 points à 5 sur 7 à 3-points, 8 rebonds, 4 passes, 2 contres et 1 interception. Depuis huit matches, il tourne à 12 points et 5 rebonds de moyenne avec un très propre 43% à 3-points.

« On a fait les ajustements qu’il fallait » explique-t-il sur cette fin de match tendue, que les Sixers vont boucler sur un 11-2. « On a été capables de réaliser des ‘stops’, et de retrouver du rythme pour sécuriser la victoire ». Prochains adversaires : les Pelicans, et le duel avec Zion Williamson vaudra le coup d’oeil !