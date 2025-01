Franz Wagner a eu du mal à digérer la blessure…. de son frère

C’était il y a un mois tout pile. Après avoir perdu Paolo Banchero, le Magic a dû apprendre à composer sans Franz Wagner, victime, comme son coéquipier, d’une déchirure au niveau du muscle oblique externe droit. Ce double forfait a été un terrible contrecoup pour le Magic, qui pointait alors à la 3e place de l’Est, même si les valeurs de combat et d’intensité du reste du groupe de Jamahl Mosley ont aidé à compenser.

Pour Franz Wagner aussi, qui jouait son meilleur basket et venait notamment d’être élu « joueur de la semaine », la pilule a été dure à avaler. Mais l’ailier allemand a confié hier qu’il avait été davantage atteint par la blessure de son frère, deux semaines plus tard, Moritz Wagner s’étant rompu un ligament croisé du genou, que par la sienne.

« Honnêtement, mentalement, ça allait pour moi. Les premiers jours sont toujours durs, mais j’ai trouvé que j’étais plutôt dans un bon état d’esprit. Et ensuite, il s’est passé ce truc avec mon frère. Je dirais que ça a eu plus d’impact. C’est toujours difficile de voir quelqu’un tomber comme ça. De voir de près à quel point ça peut changer la vie de quelqu’un. Je dirais que ça a été plus dur », a-t-il ainsi reconnu.

Une blessure « bizarre »…

Si la saison de Moritz Wagner est d’ores et déjà terminée, la phase de réathlétisation de Franz touchait à sa fin hier. Le joueur doit être réévalué aujourd’hui après le retour du groupe de New York.

« Je pense avoir très bien progressé. Maintenant, je continue juste à me remettre en forme et à m’assurer qu’on ne saute aucune étape, parce que je ne veux pas me blesser à nouveau. Donc disons que j’en suis à un point un peu bizarre, mais je me sens plutôt bien. Normalement, quand tu te blesses, au pied au genou ou autre, et que tu es forfait, tu as du mal à marcher, ce genre de choses. Mais là, il n’y a rien de tout ça. C’est juste un peu bizarre mentalement, parce que ça ne fait pas vraiment mal. Mais tu sais aussi que tu n’es pas encore vraiment prêt ».

Son retour est en tout cas attendu avec impatience, surtout qu’au-delà de Moritz Wagner et Paolo Banchero, Jalen Suggs, Anthony Black et Gary Harris manquent également à l’appel. Cette semaine, le Magic reste en Floride avec les réceptions de Minnesota, Milwaukee, puis Philadelphie, l’équipe contre laquelle Franz Wagner s’est blessé…

Franz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 79 31 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2 2022-23 ORL 80 33 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6 2023-24 ORL 72 33 48.2 28.1 85.0 1.0 4.3 5.3 3.7 2.3 1.1 1.9 0.4 19.7 2024-25 ORL 26 32 46.5 32.1 88.1 0.9 4.5 5.4 5.5 2.2 1.7 2.3 0.5 23.5 Total 257 32 47.7 33.0 85.4 1.0 3.7 4.7 3.6 2.2 1.0 1.9 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.