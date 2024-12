Au tour de Sabrina Ionescu de rejoindre la ligue 3×3 « Unrivaled »

La mise en place de la ligue « Unrivaled 3×3 » est pratiquement terminée. Pour le basket « 3×3 » et le développement du basket féminin de haut niveau sur le sol américain, c’est une excellente nouvelle. Pour le basket féminin européen, qui avait pour habitude de recueillir certaines des meilleures joueuses WNBA durant l’intersaison, c’est plus problématique.

Une étape de plus a été franchie hier avec la signature de Sabrina Ionescu comme 36e et dernière joueuse engagée pour cette première « saison ». Championne WNBA en titre, championne olympique, la shooteuse du New York Liberty devait d’abord recevoir le feu vert sur le plan médical après avoir subi une intervention chirurgicale au début du mois, pour réparer son ligament collatéral ulnaire de son pouce droit.

C’est un gros coup de plus pour « Unrivaled », créée à l’initiative des joueuses Napheesa Collier et Breanna Stewart, qui a notamment réussi à attirer de gros noms grâce à sa manne financière. La masse salariale des 36 joueurs s’élève ainsi à 8 millions de dollars. C’était la mission principale de la ligue, afin d’inciter les meilleures joueuses à rester sur le continent américain plutôt que de rejoindre l’Europe.

D’après ESPN, le contrat signé par Sabrina Ionescu serait également le plus élevé au niveau salarial. A noter également que les 36 joueuses engagées intègrent le capital de la ligue à parts égales.

Sabrina Ionescu rejoint l’équipe Phantom BC et évoluera aux côtés de Brittney Griner, Marina Mabrey, Katie Lou Samuelson, Natasha Cloud et Satou Sabally, qu’elle a côtoyé à Oregon avant d’intégrer la WNBA. L’ensemble des équipes et des joueuses ainsi que le calendrier sont à retrouver sur le site officiel de la ligue Unrivaled.