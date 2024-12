Victor Wembanyama a offert un joli cadeau de Noël à ses supporters avant l’heure. Victorieux facilement des Blazers, les Spurs comptent 15 victoires avant le réveillon pour la première fois depuis la saison 2018/19 et ils sont désormais dans le Top 10 de la conférence Ouest !

Individuellement, « Wemby » a livré une prestation rare : à bientôt 21 ans (il les aura le 4 janvier), il est devenu le 6e joueur de l’histoire à totaliser au moins 30 points et 10 contres en un match, après Hakeem Olajuwon, David Robinson, Artis Gilmore, Dwight Howard et Kareem Abdul-Jabbar.

Contre les Blazers de Scott Henderson, le roookie de l’année 2024 a ainsi contré sept joueurs différents. De Jerami Grant à Deandre Ayton en passant par Shaedon Sharpe et Anfernee Simons. Jusqu’à ce 10e « block » sur Deni Avdija à l’entame de la dernière période.

Une capacité innée à conserver le ballon après le contre

« J’ai envie de faire encore plus de contres mais être constant dans ce domaine serait déjà une forme de progression », explique « Wemby » aux médias français. « Les attaques s’adaptent. Si je contre de plus en plus loin du panier, c’est justement parce que j’ai moins d’opportunités de contrer à l’intérieur ».

Meilleur contreur de la Grande Ligue (3.8 blocks par match), Victor Wembanyama est sur une impressionnante série de 62 matchs consécutifs avec au moins un contre. Surtout, « Wemby » possède une capacité « innée » et qui « ne se développe pas », dixit Mitch Johnson, à conserver le ballon après avoir contré son vis-à-vis.

« Plus énergique et plus patient en attaque » selon son coach, le natif du Chesnay a une nouvelle fois été une arme de dissuasion majeure pour limiter les Blazers à 39.4% de réussite aux tirs et à 25 points maximum par quart-temps. « Je jouis d’un niveau de liberté que je n’avais jamais eu auparavant », tient à souligner le meilleur joueur défensif d’octobre/novembre de la conférence Ouest. « Pour moi, c’est aussi le chemin le plus clair pour s’améliorer et atteindre le plus haut niveau. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAN 22 33 47.7 34.3 87.1 1.9 8.2 10.1 3.9 2.1 1.2 3.6 3.5 24.5 Total 93 30 46.8 33.1 81.1 2.2 8.3 10.5 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis).