Cette fois, c’est Max Christie qui a sa chance dans le cinq majeur des Lakers

« Il a été excellent. » Le compliment est simple mais comme il est signé LeBron James, il aura sans doute une force particulière pour Max Christie. Il faut dire que l’arrière a été très bon en défense sur Ja Morant dans la victoire des siens dimanche soir, pour gêner le All-Star de Memphis, qui a terminé avec un vilain 6/21 au shoot et sept ballons perdus.

Le jeune joueur a sa chance dans le cinq majeur depuis quelques jours. JJ Redick continue ainsi de bricoler pour trouver la perle rare autour de son quatuor LeBron James – Austin Reaves – Rui Hachimura – Anthony Davis. Ce fut d’abord D’Angelo Russell, puis Dalton Knecht, avec un coup de Cam Reddish un moment et enfin une tentative avec Gabe Vincent.

Apprendre sur le tas

Entre les blessures et ses hésitations, le coach a déjà utilisé 11 formations différentes en seulement 26 matches. Et Gabe Vincent, après avoir profité des absences de LeBron James et Austin Reaves, a retrouvé sa place parmi les remplaçants.

« Ce n’était pas une décision facile et on pense vraiment que Gabe a été fantastique depuis deux semaines, surtout en défense », précise JJ Redick. « Il a aussi fait de bons matches en attaque. Je trouve que, pour Max Christie, sa taille et ses qualités athlétiques, plus son sens du jeu et ses déplacements, étaient importants. »

Carrément négligé mi-novembre, il se retrouve désormais titulaire… « Être lancé dans le feu de l’action, c’est comme ça que je progresse. Ces dernières saisons, je n’ai pas été mis en face de situations tendues, avec une grosse pression. Cette année, oui, et contre Oklahoma City, j’ai fait une grosse bêtise, c’est évident », se souvient-il sur sa faute volontaire et inutile dans les dernières secondes, qui a permis au Thunder d’avoir des lancers-francs et de valider son succès.

Des opportunités importantes pour apprendre

Il s’est rattrapé quelques jours après, à Atlanta, en contrant Trae Young à la dernière seconde pour envoyer les deux équipes en prolongation. « Ces opportunités sont bonnes pour lui, sur le long terme et pour sa progression. Il a fait une erreur contre Oklahoma City et une semaine après, dans la même situation à Atlanta, il a contré Young. Pour les jeunes, ça aide à prendre de la confiance et à apprendre », résume JJ Redick.

Titulaire depuis trois matches et avec ses 8.7 points de moyenne sur cette séquence, combien de temps le jeune arrière de 21 ans aura-t-il avant que son coach ne change encore de cinq majeur ? Nul ne le sait, alors autant en profiter pour emmagasiner de l’expérience.

« Franchement, c’est agréable et ça fait du bien de voir ma progression depuis trois saisons. Je trouve que je me suis lentement amélioré », estime celui qui a désormais 14 titularisations à son compteur, en 133 matches en carrière. « J’ai joué des situations importantes et ce sont de bonnes expériences pour moi. Comme défendre en fin de match sur un joueur comme Ja Morant. Cela reflète ma progression et je veux continuer comme ça. »

Max Christie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAL 41 13 41.5 41.9 87.5 0.2 1.7 1.8 0.5 0.8 0.2 0.3 0.2 3.1 2023-24 LAL 67 14 42.7 35.6 78.3 0.2 1.9 2.1 0.9 0.9 0.3 0.5 0.3 4.2 2024-25 LAL 25 20 41.7 32.1 85.4 0.7 1.6 2.3 1.3 1.4 0.8 0.8 0.4 6.2 Total 133 15 42.2 36.5 82.7 0.3 1.8 2.1 0.8 0.9 0.4 0.5 0.3 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.