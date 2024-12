Les Pistons rappellent Paul Reed pour beaucoup moins cher !

Samedi, les Pistons décidaient de couper Paul Reed et ce choix a pu surprendre, même si l’ancien Sixer jouait peu derrière Isaiah Stewart et Jalen Duren. Mais à peine deux jours plus tard, ils annoncent qu’ils le re-signent déjà !

La question qui vient à l’esprit est donc la suivante : pourquoi les dirigeants de Detroit ont-ils agi de la sorte ? Comme le détaille notre confrère Keith Smith, de Spotrac, c’est tout simplement pour s’offrir un peu plus de flexibilité financière alors que le marché des transferts va s’intensifier dans les prochaines semaines…

Dans les faits, les Pistons ne voulaient pas garantir au 10 janvier le contrat d’un Paul Reed à 7.7 millions de dollars par an, car il leur coûtait trop cher au quotidien (environ 45 000 dollars) et il réduisait leur « marge salariale ». En le re-signant au minimum, c’est-à-dire 1.4 million de dollars à l’année, juste après avoir recruté puis coupé Javante McCoy pour rester dans les clous au niveau de la réglementation, cela leur permet d’avoir 14 millions de dollars de « cap space » (contre seulement 10.5 auparavant) à utiliser d’ici la « trade deadline ».

Une bonne affaire pour Detroit, tandis que l’intérieur de 25 ans (4.8 points, 1.9 rebond) n’a pas à retrouver d’équipe en cours de saison. Même s’il recevra potentiellement beaucoup moins d’argent sur la durée.

Paul Reed, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 26 7 53.8 0.0 50.0 1.2 1.2 2.3 0.5 1.1 0.4 0.5 0.5 3.4 2021-22 PHL 38 8 56.3 25.0 42.9 1.2 1.3 2.4 0.4 1.5 0.9 0.3 0.4 3.1 2022-23 PHL 69 11 59.3 16.7 74.5 1.6 2.2 3.8 0.4 1.8 0.7 0.7 0.7 4.2 2023-24 PHL 82 19 54.0 36.8 71.8 2.4 3.6 6.0 1.3 2.4 0.8 0.8 1.0 7.3 2024-25 DET 12 10 53.8 36.4 80.0 0.6 1.3 1.9 0.7 1.8 0.8 0.8 0.5 4.8 Total 227 13 55.4 31.8 69.9 1.7 2.4 4.1 0.8 1.9 0.7 0.6 0.7 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.