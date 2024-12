Le cinq majeur de la semaine | Karl-Anthony Towns se régale avec les Knicks

La NBA Cup a chamboulé le calendrier de la ligue la semaine dernière, offrant du repos aux équipes qui n’ont pas pu rejoindre Las Vegas. Et limitant de fait le nombre de rencontres disputées…

Dans ces conditions, on pioche logiquement chez les finalistes du tournoi de mi-saison, avec Shai Gilgeous-Alexander et Giannis Antetokounmpo qui s’invitent une fois encore dans notre cinq de la semaine.

Pour les accompagner, on retrouve deux joueurs qui retrouvent des couleurs après des périodes plus difficiles : Tyrese Haliburton et Devin Booker, particulièrement adroits sur la semaine pour les Pacers et les Suns. Quant à la dernière place au sein de l’équipe, elle revient logiquement à Karl-Anthony Towns.

Certes, les Knicks ont été éliminés face aux Hawks, à domicile en plus, lors du tournoi de mi-saison, mais « KAT » se démène pour son équipe, et surtout il semble prendre plus de plaisir que jamais !

Tyrese Haliburton

2 victoires – 0 défaite

26.5 points de moyenne à 49% de réussite dont 48% à 3-points et 10.5 passes

Shai Gilgeous-Alexander

2 victoires – 0 défaite

35.5 points de moyenne à 52% de réussite, 8.0 rebonds et 5.5 passes

Devin Booker

2 victoires – 0 défaite

31.0 points de moyenne à 49% de réussite dont 48% à 3-points et 5.5 passes

Giannis Antetokounmpo

2 victoires – 0 défaite

34.5 points de moyenne à 64% de réussite, 10.5 rebonds et 5.0 passes

Karl-Anthony Towns

2 victoires – 1 défaite

21.7 points de moyenne à 49% de réussite, 18.7 rebonds et 5.3 passes

Comme lors des dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP de cette semaine. Si le sondage ne s’affiche pas, vous pouvez voter en cliquant sur ce lien