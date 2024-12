Un Tyus Jones agressif rend les Suns encore plus menaçants

Une soirée à oublier pour Scoot Henderson. En plus de rater son match en attaque (2 points à 0/4 aux tirs), le joueur des Blazers, en déplacement avec son équipe à Phoenix, a beaucoup souffert en défense face à son homologue d’en face, Tyus Jones.

Ce dernier, dès le premier quart-temps, ne s’est pas fait prier pour jouer avec les écrans et se rapprocher du cercle où son « floater » a fait le reste. « J’essaie d’exploiter, de manipuler certains duels favorables pour avoir des tirs », décrit-il après la rencontre.

En plus de sa réussite à proximité du cercle, le meneur de jeu des Suns n’a pas raté une seule fois la cible derrière l’arc. En 32 minutes, il a ainsi terminé avec 19 points à 8/9 aux tirs, dont 3/3 de loin donc. Difficile de faire mieux, niveau efficacité.

« Il faut juste être prêt à envoyer et à convertir », remarque le joueur de 28 ans, après avoir évoqué avec la fameuse « gravité » des trois fantastiques de l’équipe – Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal – dont il profite depuis son arrivée dans l’Arizona.

Mais à entendre son coach, il aurait tort de se priver. « On doit probablement rester derrière lui et être plus à son écoute. On est une meilleure équipe quand il est agressif. Il est difficile pour lui de changer son intelligence de jeu et sa mentalité de meneur, mais quand il est agressif, on est à notre meilleur niveau. Il l’a été ces derniers temps, on a besoin de plus de ça », souhaite Mike Budenholzer.

Le feu vert pour initier le jeu

Sans faire beaucoup de bruit, Tyus Jones vient en effet d’enchaîner 7 matchs de suite à 13 points ou plus, pour une moyenne de 17 points, et 6 passes, avec des pourcentages exceptionnels (59% dont 59.5% à 3-points).

« Ça va être un travail de continu, d’essayer de continuer à comprendre le système et les tendances de gars, où ils aiment être situés sur le terrain, d’où mes tirs et mes positions vont venir dans le rythme de l’attaque. Je continue de me familiariser avec ça », analyse le meneur qui dit avoir le « feu vert » de son équipe pour prendre les initiatives et utiliser son « instinct ».

Avant la rencontre, le coach adverse Chauncey Billups disait être un grand fan du joueur et de son « niveau d’humilité que l’on aime chez un meneur de jeu. Il est tellement intelligent, tellement rusé. Cette situation est faite pour lui. » « C’est un immense compliment pour moi », rétorque Tyus Jones, qui a grandi en étant fan du MVP des Finals 2004.

« Je n’arrive pas en disant que je vais shooter X fois ce soir, je prends simplement ce que la défense me donne », assure le 24e choix de la Draft 2015, qui tourne à près de 13 points de moyenne sur la saison (record en carrière, tout comme sa réussite générale à 49%), en parlant de son poste de meneur des Suns comme « le meilleur job du monde ».

Tyus Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 37 16 35.9 30.2 71.8 0.2 1.1 1.3 2.9 0.9 0.8 0.9 0.1 4.2 2016-17 MIN 60 13 41.4 35.6 76.7 0.2 0.9 1.1 2.6 0.8 0.8 0.6 0.1 3.5 2017-18 MIN 82 18 45.7 34.9 87.7 0.2 1.4 1.6 2.8 1.3 1.2 0.7 0.1 5.1 2018-19 MIN 68 23 41.5 31.7 84.1 0.3 1.6 2.0 4.8 1.1 1.2 0.7 0.1 6.9 2019-20 MEM 65 19 45.9 37.9 74.1 0.1 1.4 1.6 4.4 0.7 0.9 0.8 0.1 7.4 2020-21 MEM 70 18 43.1 32.1 91.1 0.3 1.7 2.0 3.7 0.4 0.9 0.7 0.1 6.3 2021-22 MEM 73 21 45.1 39.0 81.8 0.2 2.2 2.4 4.4 0.4 0.9 0.6 0.0 8.7 2022-23 MEM 80 24 43.8 37.1 80.0 0.3 2.1 2.5 5.2 0.4 1.0 0.9 0.1 10.3 2023-24 WAS 66 29 48.9 41.4 80.0 0.3 2.4 2.7 7.3 0.7 1.1 1.0 0.3 12.0 2024-25 PHX 25 32 49.4 44.1 85.0 0.6 2.1 2.6 6.9 1.1 1.1 1.0 0.1 12.8 Total 626 21 44.8 37.4 81.5 0.3 1.7 2.0 4.4 0.8 1.0 0.8 0.1 7.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.