Le cinq majeur de la semaine | Nikola Jokic, monstrueux malgré des Nuggets exsangues

Nikola Jokic sera-t-il élu « Player of The Week » à l’Ouest ? Sur le plan purement statistique, il le mérite sans doute, sauf que les Nuggets ne sont pas en grande forme, et leur défaite face aux Wizards fait tache. Néanmoins, difficile pour nous de ne pas inclure le pivot de Denver dans notre cinq majeur de la semaine.

À ses côtés dans la raquette, Giannis Antetokounmpo est un peu dans la même situation, avec des performances individuelles remarquables, mais un bilan collectif moyen sur la semaine…

Sur le backcourt, on opte par contre pour deux joueurs aux bilans immaculés : Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander qui, à ce rythme, pourraient de nouveau se retrouver en playoffs avec les Mavericks et le Thunder. Enfin, c’est Jaylen Brown qui équilibre un peu toute cette formation sur les ailes.

Luka Doncic

3 victoires – 0 défaite

29.3 points de moyenne à 46% de réussite, 11.7 rebonds et 8.3 passes

Shai Gilgeous-Alexander

3 victoires – 0 défaite

29.0 points de moyenne à 54% de réussite, 4.0 rebonds et 5.3 passes

Jaylen Brown

3 victoires – 1 défaite

26.0 points de moyenne à 49% de réussite, 4.8 rebonds et 5.5 passes

Giannis Antetokounmpo

2 victoires – 1 défaite

30.8 points de moyenne à 63% de réussite, 10.0 rebonds et 4.5 passes

Nikola Jokic

2 victoires – 2 défaites

42.3 points de moyenne à 56% de réussite, 15.0 rebonds et 8.3 passes

