La GT Hustle 3 passe aussi au kaki

Et de 7 ! La GT Hustle 3 en est désormais à son septième coloris disponible en France avec la sortie de cette version « Our Holiday » disponible depuis peu en France. On a déjà vu ce mariage sur la GT Jump 2, même si le vert kaki était un peu plus foncé.

On le retrouve ici sur la tige en FlyKnit sous forme de dégradé allant du vert clair au blanc, le tout flanqué d’un « Swoosh » vert foncé d’un côté, et blanc et vert de l’autre. La semelle est quant à elle entre blanc et doré.

Des finitions ressortent en orange, pour faire ressortir la double unité Air Zoom au niveau de la semelle, mais aussi sur la languette ou sur le « GT » présent au sommet du talon. La GT Hustle 3 « Our Holiday » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.