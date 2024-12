Programme du soir | Bulls – Sixers et Nets – Bucks en « prime time »

A 19h00, il faut se tourner vers le League Pass pour suivre la rencontre entre les Bulls et les Sixers. En revanche, à 21h00, les Nets accueillent les Bucks, et c’est sur beIN Sports 3.

Les affiches de la nuit sont plus tard avec Heat – Cavaliers à l’Est, et Warriors – Wolves et LA Clippers – Houston à l’Ouest.

Programme complet

19h00 | Chicago – Philadelphie

21h00 | Brooklyn – Milwaukee (beIN Sports 3)

23h00 | Indiana – Charlotte

00h00 | Atlanta – Denver

00h00 | Miami – Cleveland

00h30 | Orlando – Phoenix (beIN Sports Max 5)

01h00 | Washington – Memphis

01h00 | San Antonio – New Orleans

02h30 | Golden State – Minnesota

03h00 | LA Clippers – Houston

03h00 | Sacramento – Utah

03h30 | LA Lakers – Portland