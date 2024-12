Nikola Jokic : « Après vingt matchs, on devrait savoir qui on est… »

Tout juste au-dessus de la ligne de flottaison, avec 11 victoires pour 9 défaites et la 8e place de l’Ouest, les Nuggets ont bien du mal à mettre en place leur identité cette saison. Très friables défensivement (20e au « Defensive Rating »), Nikola Jokic et ses coéquipiers semblent ainsi avoir une marge de manœuvre très limitée.

« Après vingt matchs, on devrait savoir qui on est, et on devrait savoir ce qu’on doit faire », ne pouvait que lâcher Nikola Jokic après la défaite, logique, face aux Cavaliers. « Je ne sais pas comment répondre à cette question. On est encore en train de chercher (notre identité) et on a l’air bons par moments, on a l’air de savoir comment jouer. Puis on arrête simplement de jouer comme on le devrait, et alors on a l’air mauvais. »

Une énergie défensive trop fluctuante

On a surtout l’impression que les Nuggets sont bons quand Nikola Jokic est sur le terrain, et mauvais quand il se repose. Selon les données du site Cleaning The Glass, Denver est ainsi virtuellement une équipe à 66 victoires en saison régulière lorsque son triple MVP est sur le terrain, et une équipe à 7 victoires lorsqu’il est sur le banc…

« On a beaucoup trop de défaillances défensives, et on donne l’impression de ne pas savoir ce qu’on fait » conclut ainsi le pivot serbe. « Pourtant, on en parle. On devrait savoir désormais. »

Un constat confirmé par son coach, Mike Malone, qui a bien du mal à savoir quels leviers activer.

« Il y a des périodes où on n’arrive pas à faire un seul stop défensif, et on a l’air de cinq étrangers sur le terrain. Et puis on se retrouve menés de 16 points, j’appelle un temps-mort, je secoue les gars, on revient et tout d’un coup, on joue comme on devrait jouer pendant 48 minutes. Mais il n’y a pas de constance. C’est trop peu, trop rare. »