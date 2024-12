À Phoenix, les Spurs s’attendent à un « match de playoffs »

Les fans des Spurs n’ont sans doute pas oublié leur dernier passage à Phoenix. C’était fin octobre 2023, quand Victor Wembanyama, auteur de 38 points dans la seconde manche, et les siens signaient une double victoire marquante dans l’Arizona.

Un an plus tard, les Texans font leur retour à Phoenix dans un tout autre contexte. À la tête d’un bilan positif (11v-9d), les Spurs, qui avaient connu une longue traversée du désert après leur passage à Phoenix (18 défaites de suite), sont en lice pour une qualification en quart de finale de la NBA Cup.

Au sein du groupe B, ils disposent du même bilan que leurs adversaires du soir, ainsi que le Thunder (2v-1d aussi), qui accueille le Jazz. Une victoire dans l’Arizona serait synonyme de qualification automatique, car ils disposent du « tiebreaker » sur la formation menée par Shai Gilgeous-Alexander.

« C’est important pour notre jeune groupe d’avoir cette opportunité. C’est une bonne équipe de Phoenix, ce sera un bon défi pour nous », se projette Harrison Barnes en pensant au trio d’en face, Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal.

Accélérer la maturité du groupe

Loin des playoffs l’an dernier, les Texans n’avaient pas vraiment non plus goûté aux enjeux de ce tournoi de mi-saison en perdant leurs quatre rencontres dans ce cadre. Mais l’équipe a évolué depuis, avec les arrivées des vétérans Chris Paul et Harrison Barnes.

« Lorsque vous avez une équipe plus jeune, chaque fois qu’elle commence à expérimenter de nouvelles choses ou à vivre des choses que les joueurs plus âgés ont vécues, cela ne peut que l’aider », juge ainsi Mitch Johnson. Julian Champagnie s’attend ainsi à ce que cette rencontre prenne des airs de « match de playoff ».

« Lorsqu’une équipe a l’occasion d’atteindre les playoffs ou de vivre une expérience commune comme celle-là, cela accélère la maturité. C’est une chose de parler de victoires, de playoffs et des grands moments, mais honnêtement, il faut juste vivre cette expérience. Il n’y a pas d’autre moyen d’y parvenir que de le vivre », renchérit Harrison Barnes, champion NBA avec les Warriors en 2015.