Jalen Suggs et Goga Bitadze sanctionnés pour flopping

Depuis trois ans, le Magic de Jamahl Mosley a développé l’identité d’une équipe qui joue dur, avec de l’intensité et de l’engagement. Jalen Suggs est d’ailleurs l’un des symboles de cette philosophie de jeu qui a porté ses fruits pour la franchise floridienne au fil du temps.

Face à Brooklyn vendredi soir, on a aussi voir qu’Orlando pouvait associer à son identité un peu de filouterie pour aller chercher quelques coups de sifflet, quitte à en rajouter un poil. Niveau « acting », Jalen Suggs a ainsi exagéré le contact avec Tyrese Martin en se jetant carrément au sol, pour obtenir ce qu’il voulait, à savoir une faute offensive de l’arrière des Nets.

add suggs to the list of ‘underrated flop artists’ pic.twitter.com/346UMTTUXH

— outbreezy (@outbreezyWC) November 30, 2024