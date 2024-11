Télévision | Un documentaire sur « Les Demoiselles de Clermont »

Après « Dunk or Die » sur Kadour Ziani, Nicolas De Virieu vient de réaliser un nouveau documentaire sur une page mythique du basket français. Cette fois, il s’est ainsi intéressé au Clermont Université Club, dont la section féminine a marqué les années 1970 et 1980, avec 12 titres de championnes de France consécutives.

Mené par Jacky Chazalon, Irène Guidotti, Colette Passemard, Élisabeth Riffiod ou Françoise Quiblier, le club se hisse même cinq fois en finale de la Coupe des Clubs champions. Pour cinq défaites, dont quatre face au Daugava Riga d’Ouliana Semenova (2m11, 103 kilos), obstacle indépassable pour « Les Demoiselles de Clermont ».

« Ces femmes sont des Poulidor du basket avec cinq défaites en cinq finales » explique Nicolas de Virieu. « Mais avec le recul, cinquante ans plus tard, elles s’en foutent parce qu’elles ont construit des choses plus importantes et une relation pour la vie. »

Le documentaire sera diffusé ce samedi 30 novembre, à 08h05, sur La Chaîne L’Equipe, avant d’être ensuite mis en ligne dans la foulée sur L’Equipe Explore, qui le produit.

L’occasion de plonger au cœur de plus de 60 heures d’archives issues de l’INA, mais aussi dans les témoignages des héroïnes du « CUC » et de ceux et celles qu’elles ont marqués, à commencer par Vincent Collet et bien sûr Boris Diaw, le fils de l’une de ces « Demoiselles de Clermont », Élisabeth Riffiod.