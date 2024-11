Jusuf Nurkic, la force intérieure des Suns

Austin Reaves se souviendra sans doute de ce passage… Alors qu’il tentait de suivre Devin Booker sans ballon, le joueur des Lakers est tombé sur un mur : Jusuf Nurkic. « Ce n’était pas un écran appuyé, je suis comme ça. Ils peuvent passer dessous… », se défend le pivot des Suns qui a mis son adversaire au sol, sonné.

Comme il le dit, la pose d’écran est une partie importante de son travail à Phoenix. « Sa pose d’écran a été quelque chose d’énorme. C’est de l’altruisme, commencer à faire quelque chose pour tes coéquipiers, prendre des coups et la balle lui est revenue au poste », note son coach Mike Budenholzer.

Car son intérieur ne s’est pas contenté de jouer les utilités face à Anthony Davis et sa bande. Dans le troisième quart-temps, Devin Booker, Bradley Beal et les autres ont bien lu les situations où Jusuf Nurkic pouvait profiter d’un avantage de taille.

Plusieurs fois servi face à un Rui Hachimura plus léger, le joueur de 30 ans s’est régalé au poste. En inscrivant 10 de ses 12 points (5/11 aux tirs), dont un panier à 3-points dans le corner laissé ouvert par les Lakers, il a parfaitement lancé son équipe dans un troisième quart-temps qui allait laisser leurs adversaires loin derrière.

Une présence au rebond (12 prises), une passe de relance pour la contre-attaque (3 au total), une interception, un contre… Pour Devin Booker, il s’agissait de « l’un de ses meilleurs matchs de la saison cette année. On s’est ralliés à lui. Il a puni le plus petit défenseur à chaque fois », note l’arrière.

Un rôle « à la KD » impossible

« Ils changeaient beaucoup en défense. Il s’est montré beaucoup plus patient. Il n’a pas précipité ses tirs, ses mouvements et il a enfoncé tout le monde sous le cercle. Quand il fait ça, ils doivent s’adapter défensivement à la façon dont ils veulent le prendre et aux joueurs qu’ils utilisent. C’est une couche de polyvalence supplémentaire pour nous », apprécie aussi Bradley Beal.

Auteur de son 6e double-double de la saison, le deuxième de suite, le pivot bosnien signe un match référence après plusieurs semaines de moins bien, marquées par une gêne à la cheville. Encore moins mobilisé dans le jeu des Suns par rapport à l’an dernier, il rappelle à tous qu’il peut être une valeur sûre à la finition, comme à Portland, lorsqu’il est mobilisé dessous. Même si son adresse est faiblarde jusqu’ici (41%).

« Tout le monde aimerait que j’ai un rôle à la KD (Kevin Durant) mais avec deux shoots, cela ne marche pas comme ça », résume-t-il, avant d’ajouter : « J’ai l’impression d’être jugé la plupart du temps depuis que je suis ici. J’essaie de jouer malgré ça, malgré les blessures et le reste. Je n’ai pas vraiment l’intention d’essayer de prouver quoi que ce soit. Je sais ce que j’apporte à l’équipe, à la table. »

Les fans qui s’en prendraient à lui ? « Ce ne sont pas de vrais fans. Si vous allez à Phoenix, vous verrez les vrais fans. Internet, ce n’est pas le vrai monde. »

Jusuf Nurkic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 DEN 62 18 44.6 0.0 63.6 2.0 4.1 6.2 0.8 3.3 0.8 1.4 1.1 6.9 2015-16 DEN 32 17 41.7 0.0 61.6 2.0 3.4 5.5 1.2 2.8 0.8 1.7 1.4 8.2 2016-17 * All Teams 65 21 50.7 0.0 57.1 2.4 4.8 7.2 1.9 2.5 0.8 2.2 1.1 10.2 2016-17 * DEN 45 18 50.7 0.0 49.6 2.0 3.8 5.8 1.3 2.0 0.6 1.8 0.8 8.0 2016-17 * POR 20 29 50.8 0.0 66.0 3.2 7.1 10.3 3.1 3.6 1.2 3.1 1.9 15.2 2017-18 POR 79 26 50.5 0.0 63.0 2.4 6.6 9.0 1.8 3.1 0.8 2.3 1.4 14.3 2018-19 POR 72 27 50.8 10.3 77.3 3.4 7.0 10.4 3.2 3.5 1.0 2.3 1.4 15.6 2019-20 POR 8 32 49.5 20.0 88.6 2.9 7.4 10.2 4.0 4.9 1.4 2.4 2.0 17.6 2020-21 POR 37 24 51.4 40.0 61.9 2.3 6.6 9.0 3.4 2.8 1.0 2.0 1.1 11.5 2021-22 POR 56 28 53.5 26.8 69.0 3.0 8.1 11.1 2.8 3.4 1.1 2.6 0.6 15.0 2022-23 POR 52 27 51.9 36.1 66.1 2.2 6.9 9.1 2.9 3.6 0.8 2.3 0.8 13.3 2023-24 PHX 76 27 51.0 24.4 64.0 2.9 8.1 11.0 4.0 3.3 1.1 2.3 1.1 10.9 2024-25 PHX 15 25 40.9 29.8 66.0 1.9 8.3 10.1 1.3 2.9 1.0 2.4 0.7 9.1 Total 554 25 50.1 28.2 66.7 2.6 6.4 9.0 2.5 3.2 0.9 2.2 1.1 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.