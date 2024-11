Le Jazz et l’art d’être son propre ennemi

Après sa remontée de balle, Keyonte George voulait simplement transmettre le cuir John Collins pour démarrer un système. Le souci est que son coéquipier ne s’attendait visiblement pas à être servi. Bilan de l’opération : ballon en tribunes.

Ce n’était que la troisième minute de jeu pour le Jazz face aux Spurs, mais ce ballon perdu était annonciateur de la suite des événements pour l’équipe locale. En plus des 34 points de Victor Wembanyama en face, les trop nombreuses erreurs commises par l’équipe locale ont beaucoup joué dans sa défaite.

Mais pas que. « Je pense vraiment qu’au final, ce soir, nous nous sommes battus nous-mêmes », juge Will Hardy, en pointant du doigt ces nombreux ballons perdus (21) et les rebonds offensifs concédés (13).

Les Texans ont profité du premier facteur pour marquer 33 points. Un ratio d’autant plus important que les joueurs de Salt Lake City n’ont inscrit que 7 points après les ballons perdus adverses.

« On a beaucoup trop de pertes de balle en dribblant devant plusieurs adversaires, beaucoup trop de pertes de balle en se le faisant piquer en un-contre-un, et ensuite trop de pertes de balle à la réception des passes », regrette le coach dans son énumération.

L’équipe la plus gaspilleuse de la ligue

Des pratiques dangereuses quand on connaît la réputation de voleurs de ballons de certains joueurs d’en face, à commencer par Chris Paul (3 des 12 ballons volés de son équipe). Will Hardy estime qu’il s’agit d’un « échantillon de ballons perdus » sur lequel le Jazz entend s’arrêter, « encore et encore », pour corriger le tir.

Ce genre de bévues peuvent être évitées en fluidifiant notamment la circulation de balle. En la matière, le technicien de l’équipe remarque une marge de progression possible.

« On abandonne parfois des choses qui sont la raison pour laquelle tout se passe bien. On commence à jouer un peu trop en un-contre-un. La balle commence à rester dans les mains alors que ce qui nous a permis d’être dans le rythme, c’est le mouvement de la balle », rappelle le coach, conscient que la jeunesse de son équipe est un facteur.

On précisera que son équipe est la plus gaspilleuse de la ligue avec 18 ballons perdus par rencontre. Considérable lorsqu’un match se joue sur quelques possessions. La défaite de cette nuit est d’autant plus rageante que le Jazz a terminé avec un meilleur pourcentage d’adresse (51%) que les Spurs (48%).

« On a été notre pire ennemi, surtout en ce qui concerne les rebonds et les pertes de balle », termine Will Hardy.