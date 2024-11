Joueurs de la semaine | La surprise Harrison Barnes

Cela faisait quatre ans que les Spurs n’avaient pas eu les honneurs du trophée de Player Of The Week, et à l’époque, il s’agissait de DeMar DeRozan. Ironie de l’histoire, c’est Harrison Barnes, qui avait joué un rôle dans la venue de DeRozan aux Kings qui lui succéde. Alors que San Antonio reste sur trois victoires de suite, dont deux face au Thunder et aux Warriors, Barnes a tourné à 22.3 points, 8.7 rebonds à 62% aux tirs.

Seul champion NBA de l’effectif, Barnes est très apprécié de ses coéquipiers pour son expérience, son calme et son grand professionnalisme. « Harrison est le professionnel par excellence. Qu’il s’agisse de prendre soin de son corps en dehors du terrain ou de ce qu’il fait sur le terrain, tout est professionnel et de haut niveau« , décrit par exemple Keldon Johnson.

A l’Est, Franz Wagner avait le potentiel pour signer un doublé, mais la ligue lui a préféré Giannis Antetokounmpo. Dans son sillage, les Bucks ont signé une semaine parfaite avec quatre victoires pour autant de matches, et le « Greek Freak » a noirci la feuille avec 32.5 points de moyenne à 61% de réussite, 10.8 rebonds et 7.3 passes.