La prochaine fois, Kyle Kuzma évitera de se moquer des Pistons…

Il n’est jamais bon de chambrer un adversaire, et Kyle Kuzma l’a appris à ses dépens. Il y a un an, alors que les Pistons étaient au cœur de la pire série de défaites de l’histoire, il s’était moqué sur Twitter avec cette expression « Don’t be that team », qui signifiait que personne ne voulait être l’équipe qui perdrait face à Detroit. Au moment de son tweet, les Pistons menaient de 19 points face aux Celtics… et ils avaient fini par perdre.

Dimanche soir, le compte officiel de la franchise a repris la même expression que Kyle Kuzma après la victoire des Pistons face aux Wizards. Un an plus tard, Detroit pointe à la 5e place de la conférence Est, alors que les Wizards n’ont gagné que 2 matches sur 12. Dimanche, ils ont même pris une fessée à domicile face aux coéquipiers de Cade Cunningham, auteur de son 4e triple-double de la saison.

Malik Beasley en rajoute une couche

Arrivé cet été pour encadrer les jeunes, Malik Beasley s’éclate depuis qu’il est titularisé, et cette nuit, il colle 26 points aux partenaires de Bilal Coulibaly. Il en profite à son tour pour chambrer les Wizards…

« Progresser était le principal objectif ce soir », explique l’ancien shooteur des Bucks. « Nous avons gagné, mais nous devions gagner avec une belle marge. Gagner de vingt points, c’est ce que nous devrions faire contre des équipes comme celle-là. Ce qui m’importe le plus pour notre groupe, c’est d’apprendre à devenir une grande équipe, pas seulement une bonne équipe. »

En clair, les Pistons ne se considèrent plus dans la même catégorie que les Wizards, et Kyle Kuzma est donc rattrapé par ses anciens messages.

« C’était une superbe victoire collective » poursuit Malik Beasley. « Ce qui me préoccupe le plus, c’est de faire en sorte que ça ne soit pas un match piège. Je suis content qu’on ait géré les affaires courantes. Il fallait le faire. »