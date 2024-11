PJ Washington, un énorme double-double pour oublier sa blessure

La question l’a fait sourire. Oui, PJ Washington aime plutôt bien affronter cette équipe du Thunder. Après avoir brillé face à cette même formation en playoffs l’an dernier, l’ailier-fort des Mavs a signé une performance majuscule la nuit passée à OKC.

Privés de Luka Doncic, les Mavs avaient décidé de s’appuyer sur le revenant qui avait manqué dix jours de compétition en raison d’une blessure au genou. PJ Washington avait disputé le match précédent face aux Spurs, mais en rendant une copie blanche (aucun point, 0/2 aux tirs en 19 minutes, 4 rebonds).

Changement d’ambiance pour ce match. Dès la première possession de la rencontre, il a été servi au poste et a pu prendre le dessus sur le plus petit et moins costaud Aaron Wiggins. Puis sur la deuxième possession, Quentin Grimes l’a trouvé en transition à 3-points. Un 5-0 à lui tout seul donc.

« On a joué sur PJ ce soir pour son second match depuis son retour. On a joué au maximum sur lui au poste et on lui a demandé de tout faire en défense et il a été super », apprécie Jason Kidd qui a vu dans cette utilisation en attaque des restes des derniers playoffs, sur la recherche de « matchups » favorables.

Même s’il a converti ses deux autres paniers primés de la rencontre dans les premières minutes, il a profité de sa taille pour faire beaucoup de mal à la défense adverse. On pense à cette action ligne de fond où il a encore pris le dessus devant Wiggins. Il a manqué son tir, mais est parvenu à remonter directement pour claquer son raté avec un dunk.

Quasiment autant de rebonds que les titulaires d’en face !

Ou ce ballon volleyé deux fois sur un lancer-franc raté de Dereck Lively, qui s’est transformé en passe décisive pour Quentin Grimes à 3-points. « Au moment de revenir, c’était ma priorité, aller au rebond. J’ai le sentiment qu’on a fait du bon boulot par rapport à ça. Ils sont clairement petits, mais on les a tués au rebond. C’est la raison pour laquelle on a gagné », analyse l’ancien joueur des Hornets.

En prenant deux fois plus de rebonds offensifs (18 à 7), les Texans ont très largement remporté cette bataille (53 à 29), rendant très compliquée une victoire de l’équipe adverse. PJ Washington, à lui seul, a pris quasiment autant de rebonds (17, un nouveau record en carrière)… que les membres du cinq du Thunder tout entier.

« Il a confiance en lui. À chaque fois qu’on le sert au poste, il se dit qu’il n’y a pas grand monde qui peut le contenir. Cela montre à quel point il est bon. On peut l’utiliser de diverses façons, avec ces opportunités qu’on a au rebond offensif, cela ralentit notre attaque aussi », apprécie Kyrie Irving, dont le coéquipier a terminé avec 27 points (7/13 dont 3/4 de loin, 10/10 aux lancers).

« Il a eu de bons tirs qui ne sont pas tombés dedans, mais il a continué à être agressif. Et le fait d’aller sur la ligne des lancers-francs, sa capacité à poster, les rebonds offensifs s’il rate… Mais aussi sa création, cela ne s’est pas toujours transformé en points marqués, mais avec le fait d’être altruiste, je trouve qu’il a joué à un haut niveau pour nous ce soir », termine Jason Kidd.

P.J. Washington Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHA 58 30 45.5 37.4 64.7 1.0 4.4 5.4 2.1 2.7 0.9 1.6 0.8 12.2 2020-21 CHA 64 31 44.0 38.6 74.5 1.5 5.1 6.5 2.5 2.7 1.1 2.0 1.2 12.9 2021-22 CHA 65 27 47.0 36.5 71.6 1.3 3.9 5.2 2.3 2.3 0.9 1.3 0.9 10.3 2022-23 CHA 73 33 44.4 34.8 73.0 1.0 3.9 4.9 2.4 2.6 0.9 1.5 1.1 15.7 2023-24 * All Teams 73 30 43.6 32.0 68.3 1.2 4.5 5.6 1.9 2.3 1.0 1.3 0.8 12.9 2023-24 * CHA 44 29 44.6 32.4 71.3 1.2 4.1 5.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.7 13.6 2023-24 * DAL 29 32 42.1 31.4 62.7 1.1 5.1 6.2 1.5 2.0 1.2 1.0 0.9 11.7 2024-25 DAL 8 31 41.2 21.9 37.5 1.5 5.8 7.2 1.5 2.2 1.6 1.0 1.1 8.2 Total 341 30 44.7 35.2 70.1 1.2 4.4 5.6 2.2 2.5 1.0 1.5 1.0 12.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.