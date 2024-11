Avec un seul match cette nuit, le MVP de la soirée n’est pas bien difficile à trouver. On ne peut pourtant pas dire que John Collins ait réalisé un grand match, alors qu’il s’est souvent cassé les dents sur la « frontline » de Dallas, mais il a eu le mérite d’insister, en allant gratter des rebonds offensifs précieux.

Surtout, il inscrit les deux paniers les plus importants de la soirée, en récupérant le shoot contré de Jordan Clarkson pour placer son équipe à +3 (113-110) à 36 secondes de la fin. Puis en profitant de la déconnexion mentale de Luka Doncic pour aller encore dunker à 6 secondes de la fin (115-113) pour garder son équipe en tête.

Le Slovène attendait visiblement la remontée de l’intérieur pour jouer le pick-and-roll avec Jordan Clarkson, mais il était tellement loin de son joueur qu’il a complètement ouvert l’accès au cercle…

« Je suis simplement content que moi et John ayons eu une action télékinétique » s’amuse l’arrière, même si, lorsqu’on voit son visage en gros plan, on remarque qu’il multiplie les appels du regard lorsqu’il voit la position de Luka Doncic. Dans tous les cas, télékinésie ou pas, ça a fonctionné, et ça permet à Utah de remporter le match.

C’est la première victoire de la saison pour le Jazz au Delta Center, et John Collins pouvait célébrer avec une jolie ligne de stats : 28 points à 10/20 au tir, 9 rebonds, 3 passes et 2 interceptions.

John Collins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 ATL 74 24 57.6 34.0 71.5 2.4 4.9 7.3 1.3 2.9 0.6 1.4 1.1 10.5 2018-19 ATL 61 30 56.0 34.8 76.3 3.6 6.2 9.8 2.0 3.3 0.4 2.0 0.6 19.5 2019-20 ATL 41 33 58.3 40.1 80.0 2.8 7.3 10.1 1.5 3.4 0.8 1.8 1.6 21.6 2020-21 ATL 63 29 55.6 39.9 83.3 1.9 5.5 7.4 1.2 3.1 0.5 1.3 1.0 17.6 2021-22 ATL 54 31 52.6 36.4 79.3 1.7 6.1 7.8 1.8 3.0 0.6 1.1 1.0 16.2 2022-23 ATL 71 30 50.8 29.2 80.3 1.1 5.4 6.5 1.2 3.1 0.6 1.1 1.0 13.1 2023-24 UTH 68 28 53.2 37.1 79.5 2.3 6.1 8.5 1.1 2.8 0.6 1.4 0.9 15.1 2024-25 UTH 10 25 52.0 37.5 96.4 2.3 5.4 7.7 2.7 3.3 1.2 2.6 0.8 17.1 Total 442 29 54.7 35.9 78.8 2.2 5.8 8.0 1.5 3.1 0.6 1.5 1.0 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.