L’Atlanta Dream a trouvé son coach en NCAA

Le nombre de franchises WNBA sans coach se réduit. ESPN rapporte ainsi la nomination de Karl Smesko à la tête du Dream d’Atlanta. Avec Florida Gulf Coast, le technicien était devenu un technicien majeur du championnat universitaire féminin.

Le coach a fait de la petite fac de FGCU une équipe habituée de la « March Madness » avec un bilan impressionnant de 611 victoires pour 112 défaites, soit près de 85% de victoires, au cours des 23 années où il a été le premier et, jusqu’à présent, seul entraîneur de l’équipe féminine de l’établissement.

« Cela faisait longtemps que cette possibilité en WNBA m’intriguait. Lorsque cette opportunité s’est présentée, il m’a semblé que c’était le bon endroit et le bon moment. J’ai eu de très bonnes conversations avec le GM et les propriétaires. C’est la bonne décision pour moi aujourd’hui », témoigne ainsi Karl Smesko.

Un style de jeu moderne

Son travail avait ainsi attiré l’attention de nombreuses grandes facs du championnat universitaire, mais également d’autres formations WNBA, qui ont essayé d’embaucher Karl Smesko ces dernières années.

« Karl est un leader qui a fait ses preuves en développant ses joueuses et en créant une culture de la gagne. Son style de jeu rapide et innovant séduira nos joueuses et nos supporters. Nous sommes ravis que Karl apporte son incroyable intelligence tactique au Dream », s’enthousiasme Dan Padover, le GM de la franchise.

Le nouvel arrivant aura pour mission de redresser la barre, au sein d’une équipe qui reste sur deux éliminations de suite au premier tour des playoffs et n’a plus terminé avec un bilan positif depuis 2018.

« Je n’ai pas peur des défis. Les choses sont en place pour que de grandes choses se produisent à Atlanta et si on prend de bonnes décisions en cours de route et qu’on continue à s’améliorer, tout est possible. Je n’irais pas à Atlanta si je pensais qu’un titre WNBA était quelque chose d’irréaliste », prévient Karl Smesko, qui prend la relève de Tanisha Wright, remercié le mois dernier.

Après son recrutement, celui de Stephanie White à Indiana et de Ty Marsh à Chicago, des postes de coachs restent à pourvoir à Washington, Dallas, Los Angeles et Connecticut.