Paul George : « Le navire ne coule pas »

On ne sait pas si c’est le fait d’avoir joué aux Clippers, mais Paul George a utilisé une métaphore maritime pour évoquer la situation des Sixers. Après huit matches, Philadelphie pointe à la dernière place de la NBA avec une seule victoire. C’est la seule équipe à n’avoir gagné qu’un match cette saison !

« Le navire ne coule pas », assure l’ailier des Sixers. « Nous savons que nous devons rester positifs. Nous savons que notre grand va revenir et qu’il est l’un des meilleurs. Nous allons faire en sorte que Tyrese (Maxey) soit en bonne santé et qu’il revienne. Alors nous pourrons enfin être une équipe complète et commencer à construire, et alors nous pourrons enfin commencer à découvrir qui nous sommes. »

C’est vrai que les Sixers, comme les Pelicans ou les Grizzlies, ne sont pas épargnés par le sort puisque Joel Embiid n’a toujours pas joué, que Paul George vient seulement de reprendre, et qu’il a croisé Tyrese Maxey à l’infirmerie.

« Nous sommes toujours positifs. Nous devons être plus attentifs aux détails, mais nous devons continuer à rester positifs » martèle l’ancien joueur des Clippers.

À l’Est, 12 équipes sur 15 ont un bilan négatif !

Le problème, c’est que les chiffres ne jouent pas en faveur des Sixers. Jamais une équipe n’a remporté le titre après avoir débuté par une victoire en huit matches, et sur les cinq dernières années, seules trois formations ont arraché les playoffs après une telle entame ratée. La bonne nouvelle, c’est que Joel Embiid va revenir mardi, face aux Knicks, mais aussi que les Sixers évoluent à l’Est où seules deux franchises ont un bilan supérieur à 50%.

En clair, une petite série de victoires permettra de très vite revenir dans le Top 8.

« Il n’y a pas de formule magique pour nous », prévient tout de même Kyle Lowry. « Nous avons beaucoup de travail à faire. Nous devons nous améliorer offensivement. Nous devons nous améliorer sur le plan défensif. Nous devons jouer dur. Nous devons rester positifs et ne pas nous laisser abattre. C’est une période sombre, mais nous devons trouver un moyen de faire face à l’adversité.